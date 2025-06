Cor 12:17 La Asl di Sassari apre gli ambulatori odontoiatrici Pnes: la Asl di Sassari apre gli ambulatori odontoiatrici: un servizio dedicato alle fasce più vulnerabili della popolazione, alle quali saranno offerte visite e cure, ma anche protesi odontoiatriche



SASSARI - Il progetto “Contrastare la povertà sanitaria”, del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES), si arricchisce nel Nord ovest della Sardegna degli ambulatori odontoiatrici: un servizio dedicato alle fasce più vulnerabili della popolazione, alle quali saranno offerte visite e cure, ma anche protesi odontoiatriche. Il PNES – Programma Nazionale Equità nella Salute, previsto nell’Accordo di Partenariato dell’Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021-2027, si pone l’obiettivo di rafforzare i servizi sanitari e renderne più equo l’accesso in sette Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e, appunto, Sardegna.



Il programma pone particolare attenzione al fenomeno della povertà sanitaria, ovvero l'impossibilità di accedere a cure essenziali per ragioni economiche o sociali. «Una delle aree critiche individuate è quella odontoiatrica, spesso trascurata nei sistemi sanitari pubblici a causa dei costi elevati e della percezione di "cura non urgente". Tuttavia, la mancanza di salute orale ha un impatto significativo sia sulla qualità della vita che sulla dignità delle persone. I beneficiari del programma sono individui in stato di vulnerabilità socio-economica che non riescono a ottenere una presa in carico sanitaria e socio-sanitaria adeguata» dichiara il commissario straordinario della Asl di Sassari, Paolo Tauro.



«Il Pnes introduce una valutazione integrata che tiene conto non solo della situazione economica, ma anche di criteri clinici e sociali specifici per l'accesso alle cure odontoiatriche infatti, ad ogni paziente, grazie anche alla collaborazione con le amministrazioni comunali, i servizi sociali e il terzo settore, viene assegnato un punteggio di priorità», aggiunge la direttrice dei Servizi socio sanitari della Asl n. 1, Annarosa Negri . All’interno degli ambulatori odontoiatrici vengono erogate sia visite che prestazioni pre-protesiche, oltre alla visita odontoiatrica, igiene orale e, dove necessario, anche estrazioni e

ricostruzioni.