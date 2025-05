Cor 16:23 Alghero, tre giorni tra AI e medicina clinica Nel corso dell’evento, che si è svolto al Catalunya, oltre 150 esperti si sono confrontati su chirurgia robotica, imaging prenatale, procreazione assistita e nuovi strumenti di supporto clinico. Centrale il ruolo umano nel guidare le tecnologie, senza delegare alla macchina il giudizio professionale



ALGHERO - Per tre giorni si sono confrontati su risultati clinici e tecnologie emergenti, tracciando il profilo di una pratica medica sempre più guidata dai dati e assistita dall'intelligenza artificiale. Ma con attenzione alla responsabilità del clinico nel “nutrire” correttamente l’algoritmo: senza dati precisi, l’IA non può restituire indicazioni affidabili. «L’algoritmo integra l’esperienza clinica, rendendo più sicuri i protocolli e la scelta terapeutica. Ma l’intelligenza artificiale non potrà mai sostituire l’uomo, la mente umana, ma grazie alla sua velocità di calcolo possiamo ridurre gli errori e migliorare la qualità delle diagnosi». Parole del professor Giampiero Capobianco, direttore della Clinica di Ginecologia e Ostetricia dell'Aou di Sassari che, assieme al dottor Mario Farina, direttore della dalla Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale civile di Alghero (Asl Sassari), ha organizzato il congresso “Intelligenza Artificiale in Ginecologia e Ostetricia” che dal 25 al 27 maggio ha catalizzato l'attenzione del mondo medico e scientifico all’Hotel Catalunya di Alghero.



L'evento, che si inseriva all'interno della ventiduesima edizione delle Giornate algheresi di Ginecologia e Ostetricia, ha permesso a oltre 150 relatori provenienti da tutta Italia e dall’estero di confrontarsi su un ampio spettro di temi, dalla chirurgia robotica alla medicina perinatale, fino alla procreazione medicalmente assistita e alla uroginecologia, con un taglio pratico, clinico e multidisciplinare. «In questi tre giorni abbiamo cercato di dare una fotografia aggiornata di come l’intelligenza artificiale stia entrando in punta di piedi, ma in modo efficace, in tutte le nostre sottospecialità – ha spiegato il professor Capobianco –. Non sostituisce l’esperienza del medico, ma la affianca, migliorando precisione, sicurezza e capacità decisionale». Si è parlato di chirurgia mininvasiva per i tumori ginecologici, resa oggi più sicura e meno traumatica dalla tecnologia robotica. Il centro di Sassari, in particolare, ha presentato l’esperienza della chirurgia robotica single port, che consente di operare attraverso un’unica incisione di appena 23 mm. Risultato: minore perdita ematica, degenze più brevi, recupero più rapido. Ampio spazio anche alla medicina perinatale, grazie all’uso di apparecchiature ecografiche ad alta risoluzione potenziate da algoritmi di AI, che rendono le diagnosi prenatali sempre più tempestive.



«La tecnologia non può sostituire il ragionamento clinico, ma può diventare uno strumento straordinario se guidato correttamente – ha aggiunto Capobianco –. È nostro compito insegnare all’intelligenza artificiale a fare bene ciò che noi, con esperienza, sappiamo già fare».

Grande attenzione anche al tema della procreazione medicalmente assistita con la presentazione dell’utilizzo dell’embrioscopio intelligente presso l’Aou di Sassari, capace di selezionare gli embrioni con maggiori probabilità di impianto. Uno strumento basato su algoritmi di machine learning che migliora l’efficacia del trattamento e apre nuove prospettive per le coppie con problemi di fertilità.



«Questo congresso ha voluto offrire uno spazio condiviso, dove professionisti di diversa formazione potessero confrontarsi sui vantaggi e sui limiti di strumenti sempre più presenti nella pratica quotidiana – ha dichiarato il dottor Farina –. La medicina digitale non è un traguardo, è un percorso: e come ogni percorso, ha bisogno di visione e consapevolezza». «Abbiamo messo in luce le potenzialità dell’AI in ginecologia e ostetricia, ma anche la necessità di mantenere il controllo umano sulle decisioni cliniche – ha proseguito Farina –. La responsabilità resta saldamente nelle mani del medico, e questo è un principio che non deve mai cambiare». A conclusione dell’evento, si è rinnovato l’impegno a fare delle Giornate algheresi un appuntamento annuale sempre più orientato all’innovazione responsabile, capace di unire sapere scientifico, esperienza clinica e progresso tecnologico nel rispetto della persona e della sua salute.