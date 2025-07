S.A. 8:55 «Cardin insostenibile, dimissioni o revoca» Nuovo polverone estivo nella variegata coalizione che amministra ad Alghero: il coordinatore del movimento guidato dall´assessore regionale Cuccureddu e componente del Cda dell'Alghero In house, attacca pubblicamente l´amministrazione comunale sul sistema di calcolo delle tariffe degli stalli blu



ALGHERO - Nuove polemiche estive nell'arena politica algherese. Stavolta a scaldare gli animi sono Antonio Cardin di Orizzonte Comune e membro del Cda di Alghero in House e l'ex compagno di partito Christian Mulas, capogruppo in aula poi passato al Psd'Az. E' quest'ultimo a tirare in ballo il coordinatore del movimento guidato dall'assessore regionale Cuccureddu reo di aver pubblicato un post social dove attacca senza mezzi termini l'amministrazione comunale sul sistema di calcolo delle tariffe degli stalli blu.



«Ho parcheggiato l'auto a pagamento dimenticando di rinnovare il ticket. Risultato? 60 euro di multa più le spese di notifica, ridotti a 48 euro se pagati entro 5 giorni. Un furto legalizzato» scrive pubblicamente Cardin. «Il post, oltre ad essere di pessimo gusto, rappresenta un fatto gravissimo sotto molteplici aspetti: istituzionale, politico e giuridico» denuncia con fermezza il consigliere comunale, chiamando in causa il sindaco Cacciotto perchè intervenga con immediatezza.



«È inaccettabile che un membro di un Consiglio di Amministrazione, nominato fortemente dal Sindaco, accusi pubblicamente l'amministrazione che lo ha designato, gettando discredito anche sull’operato dell’intero sistema dei parcheggi cittadini gestiti della stessa società In House di cui o non conosce il regolamento o non accetta che venga applicato a tutti senza distinzioni. Le sue parole minano la credibilità della società che rappresenta, creano imbarazzo tra i colleghi del CdA e pongono l’Amministrazione in una posizione politicamente insostenibile» tuona Mulas che chiede un «passo indietro di Cardin o la revoca immediata dall'incarico da parte del sindaco». Fino alla prossima puntata.



Nella foto: il sindaco Cacciotto con Antonio Cardin, consigliere Cda Alghero in House