S.A. 8:22 «Mariotti, il vero obiettivo è far tornare i tifosi» Così Gianpiero Occhioni, presidente Commissione Permanente Lavori Pubblici e consigliere comunale Avs plaude la decisione di mettere a disposizione per gli allenamenti il campo sportivo di via Vittorio Emanuele ma punta alla prossima riapertura per le partite ufficiali







«Il Mariotti non è solo un impianto sportivo, è un simbolo dei cittadini algheresi, un luogo dove intere generazioni sono cresciute tifando per la squadra che di volta in volta rappresentava il massimo livello calcistico espresso in città, e non può essere relegato a campetto di allenamento» prosegue Occhioni. «Come dice il Sindaco Raimondo Cacciotto, l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso gli impianti sportivi è massima, ci sono progetti da portare avanti e bandi da riuscire a vincere» insiste l'esponente della maggioranza. Ma Occhioni suona la sveglia ed è convinto «che al Mariotti oggi basterebbe davvero poco per vedere aperti i propri cancelli al pubblico, sono infatti presenti risorse stanziate già nel dicembre del 2023 durante la precedente Amministrazione Regionale e rese subito utilizzabili grazie al lavoro dei nostri uffici, e sono vincolate alla struttura altre risorse per la progettazione finanziate quest’anno grazie all’interesse dell’Amministrazione attuale». «Per questo motivo resto convinto che stiamo scrivendo la prima pagina di una vittoria per tutti, non voglio credere all’ennesimo titolo di una grande sconfitta, semplicemente lasciando che le giornate si susseguano stando seduti negli uffici a parlare di quello che si potrebbe e dovrebbe fare» conclude.



Nella foto: Gianpiero Occhioni ALGHERO - «Leggo con piacere la delibera di Giunta n°221 dello scorso lunedì, che nell’atto concreto sancisce la fine dell’ibernazione del campo Mariotti. Il Sindaco si è espresso più volte a favore del riutilizzo della struttura al pieno delle sue potenzialità, ed è per questo motivo che oggi portiamo a casa con soddisfazione quello che può essere considerato un passo verso il più grande e nobile obiettivo di far ritornare gli algheresi a tifare per la propria squadra durante una partita ufficiale. L’imminente pubblicazione dell’avviso per la concessione delle ore da dedicare agli allenamenti è oggi da considerarsi come un atto prodromico al futuro avviso per la disputa delle partite». Così Gianpiero Occhioni, presidente Commissione Permanente Lavori Pubblici e consigliere comunale Avs plaude la decisione di mettere a disposizione per gli allenamenti il campo sportivo di via Vittorio Emanuele ma punta alla prossima riapertura per le partite ufficiali [ LEGGI ].«Il Mariotti non è solo un impianto sportivo, è un simbolo dei cittadini algheresi, un luogo dove intere generazioni sono cresciute tifando per la squadra che di volta in volta rappresentava il massimo livello calcistico espresso in città, e non può essere relegato a campetto di allenamento» prosegue Occhioni. «Come dice il Sindaco Raimondo Cacciotto, l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso gli impianti sportivi è massima, ci sono progetti da portare avanti e bandi da riuscire a vincere» insiste l'esponente della maggioranza. Ma Occhioni suona la sveglia ed è convinto «che al Mariotti oggi basterebbe davvero poco per vedere aperti i propri cancelli al pubblico, sono infatti presenti risorse stanziate già nel dicembre del 2023 durante la precedente Amministrazione Regionale e rese subito utilizzabili grazie al lavoro dei nostri uffici, e sono vincolate alla struttura altre risorse per la progettazione finanziate quest’anno grazie all’interesse dell’Amministrazione attuale». «Per questo motivo resto convinto che stiamo scrivendo la prima pagina di una vittoria per tutti, non voglio credere all’ennesimo titolo di una grande sconfitta, semplicemente lasciando che le giornate si susseguano stando seduti negli uffici a parlare di quello che si potrebbe e dovrebbe fare» conclude.Nella foto: Gianpiero Occhioni