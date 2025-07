S.A. 17:00 Su le tariffe di grotte e musei

Porcu: «puntiamo sulla qualità» La conferma dell´aumento delle tariffe ai siti culturali e ambientali in città arriva da una conferenza stampa tenuta dal presidente della Fondazione e dall´assessore al Turismo, dopo la dura presa di posizione del presidente uscente Andrea Delogu che aveva criticato l´iniziativa dell´attuale management







ALGHERO - Nuove tariffe dei siti culturali e ambientali di Alghero, a partire dal 1° agosto 2025. La conferma è arrivata dal Presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, insieme all'assessora al Turismo Ornella Piras, che ha illustrato le principali novità, in una conferenza stampa che si è tenuta ieri al Quarter. L'incremento dei costi era già stato denunciato dal presidente uscente della Fondazione Alghero e attuale segretario cittadino di Forza Italia che aveva ampiamente criticato la scelta, le tempistiche e le modalità: «Come si fa ad assumere un'iniziativa del genere senza concertalo con gli operatori del settore, con i buyers che hanno già venduto l'esperienza Alghero e oggi si trovano un costo superiore di oltre un terzo» [ LEGGI ].Da Fondazione, invece, tirano dritto e la giustificano alla luce di un'analisi che «ha evidenziato prezzi non allineati agli standard nazionali e regionali, con il rischio di compromettere la sostenibilità economica della gestione culturale, svalutare il patrimonio locale e ridurre le risorse disponibili per manutenzione, servizi e investimenti futuri». E di un obiettivo finale che punta alla qualità e non alla quantità, in particolare riferimento alla Grotta di Nettuno, sito naturalistico più visitato in Sardegna nelle ultime stagioni turistiche. Le nuove tariffe riguardano, oltre alla Grotta di Nettuno – riconosciuta tra le otto più importanti d'Italia –, il Museo del Corallo, il Museo Archeologico, e i siti archeologici di Palmavera e Anghelu Ruju, quest'ultimo inserito nella lista UNESCO. Così per accedere alla Grotta si passa da 14 a 18 euro, nei musei da 5 a 7 euro. Il Nuovo Alghero Ticket individuale costerà 35 euro, e il Nuovo Alghero Family Ticket avrà un costo di 70 per 2 adulti, compresi fino a 3 ragazzi.