Alghero: il segretario vicino all´addio Guerre di posizione a palazzo. Il comune algherese vicino a rivivere un vero e proprio "remake istituzionale". Aria pesantissima a Porta Terra, come nel 2023: a distanza di pochi mesi dal predecessore anche l´attuale segretario generale sarebbe pronto a lasciare



ALGHERO - Ad Alghero le stanze del potere sembrano più scivolose di una saponetta. Si parla, si mormora, si bisbiglia. E quando anche i muri iniziano a riportare indiscrezioni, forse è il caso di ascoltarli. Pare che anche l’attuale segretario generale del Comune stia per lasciare l’incarico. Nulla di ufficiale, per carità, ma le voci che si rincorrono sono sempre più insistenti. E il copione, se confermato, sarebbe fin troppo simile a quello andato in scena poco tempo fa, quando la precedente segretaria generale – la prima donna a ricoprire quel ruolo ad Alghero – salutò la compagnia per trasferirsi a Oristano. Anche allora senza clamore, anche allora in un clima tutt’altro che sereno.



Due casi isolati? Forse. Ma due casi verosimilmente "identici" iniziano a fare sistema. Anche perchè il secondo addio avverrebbe a brevissima distanza e a pochi mesi dall'insediamento del nuovo sindaco che questo segretario - il dottor Antonio Ara - lo ha riconfermato. Secondo più di un addetto ai lavori, dietro queste uscite ci sarebbero tensioni insanabili con altri dirigenti dell’amministrazione. Nessun nome, ovviamente: Chi vive il Palazzo, sarebbe ormai a conoscenza dell'area pesante che circolerebbe tra i corridoi e gli uffici di vertice. Ma al di fuori nulla trapela.



Il risultato? Dopo un solo anno di consiliatura, due dirigenti tecnici di vertice se ne sono andati, e ora anche il segretario generale, figura-chiave per la legittimità e il funzionamento degli atti amministrativi, sarebbe pronto a fare le valigie. Nel frattempo, il rischio potrebbe diventar concreto: una paralisi silenziosa. E a questo punto la domanda è inevitabile: Serve capire se la rotta è ancora nelle mani di chi è stato eletto per guidare la città. Perché Alghero, così, rischia di diventare il set di un remake istituzionale intitolato “Il segretario lascia sempre due volte”.