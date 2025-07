S.A. 15:11 «Vigili di notte grande risultato per Alghero» «Si tratta di una scelta molto concreta e responsabile - spiega Pietro Sartore, consigliere comunale del Partito Democratico - che rafforza l’impegno che l´Amministrazione Cacciotto sta compiendo per garantire la sicurezza, la vivibilità e la tutela del territorio»



ALGHERO - La Polizia Locale di Alghero dal prossimo weekend darà avvio al servizio notturno fino alle 4 del mattino nei fine settimana estivi, mentre già oggi e per l’intera notte gli agenti della polizia locale opereranno a supporto del cantiere di viale I maggio. «Si tratta di una scelta molto concreta e responsabile - spiega Pietro Sartore del Pd - che rafforza l’impegno che l'Amministrazione Cacciotto sta compiendo per garantire la sicurezza, la vivibilità e la tutela del territorio». Il prolungamento dell’orario di servizio garantisce, infatti, un maggior presidio anche nella fascia oraria notturna nella quale aumentano i fenomeni di disturbo della quiete pubblica, gli atti di vandalismo, il consumo eccessivo di alcol, le occupazioni abusive del suolo pubblico e tante altre piccole e grandi situazioni di degrado urbano.



«L’introduzione del servizio notturno di vigilanza potrebbe, peraltro, apparire un fatto dovuto e scontato - continua il consigliere comunale del Partito Democratico - ma in realtà, come ben sa qualunque cittadino algherese, negli anni diverse Amministrazioni hanno provato a introdurlo senza successo». «Il risultato di istituire nelle notti estive un controllo fino alle 4 del mattino, - prosegue Sartore - in una città in cui non si era mai riusciti ad andare oltre la mezzanotte, non era, dunque, assolutamente scontato ed è un risultato da attribuirsi alla rinnovata attenzione che il Sindaco e l’Amministrazione hanno rivolto da subito al corpo di Polizia Locale e alla competenza e all’impegno del nuovo Comandante, Salvatore Masala, sempre capace di interpretare e soddisfare nel giusto modo gli obiettivi che gli vengono posti dall’Amministrazione».



«Amministrazione Cacciotto che dall’inizio del mandato, è bene ricordarlo, ha scelto di investire importanti risorse per rafforzare il servizio di Polizia Municipale, dotandolo di nuovi mezzi (8 auto e 4 moto) e di nuove risorse umane, che soprattutto nel periodo estivo rafforzino un contingente che diversamente risultava esiguo e impossibilitato a svolgere tutti i servizi (vanno in questa direzione la scelta di assumere ulteriori 9 vigili stagionali e l’obiettivo di ampliare la pianta organica).

Ora l’inizio del servizio notturno nei fine settimana estivi rappresenta un altro tassello fondamentale che si aggiunge a questa azione di rafforzamento e valorizzazione del servizio di Polizia locale» conclude Sartore.