La prima boutique Antonio Marras a New York

ALGHERO - Antonio Marras apre la sua prima boutique in America, a New York nel quartiere di Soho. Un grande passo per lo stilista algherese che ha venduto il marchio nel 2022 al gruppo Oniverse, gruppo italiano guidato da Sandro Veronesi, che ha dato una spinta strategica allo sviluppo internazionale del brand. Il nuovo spazio, in 121 Wooster Street, fonde la vivacità artistica del quartiere alla storia e al percorso del designer sardo, che da sempre ha coniugato la moda con l'arte e la cultura, in particolare dell'Isola. All’ingresso un omaggio a Maria Lai, grande artista sarda musa di Antonio Marras, un’installazione site-specific poliedrica e tridimensionale realizzata dal Direttore Creativo: un omaggio alla tradizione millenaria del telaio e della tessitura della Sardegna.



La boutique si sviluppa su oltre 700 mq, di cui 400 mq dedicati alla vendita, il tutto all’interno di un edificio storico del XIX secolo, con elementi architettonici originali valorizzati nel progetto di ristrutturazione: soffitti in formelle di stagno decorate, colonne in ghisa, pareti in mattoni a vista e pavimenti in graniglia di cemento. Sul fondo della boutique la presenza di un grande lucernario ha ispirato la creazione di un luogo inaspettato: un luminoso giardino-serra. «Aprire a New York significa molto per mNew York è la città che più mi assomiglia perché come me non dorme mai, perché è il luogo degli incontri, degli intrecci, dei confronti, dei cortocircuiti, dei metissage e delle contaminazioni. Perché la gente arriva da tutte le parti del mondo, ma mantiene intatta l’amore per le proprie origini, anche dopogenerazioni» ha commentato Antonio Marras, Direttore Creativo del brand.