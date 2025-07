S.A. 20:06 A Saccargia la Sagra de Sos Ciccioneddos A Codrongianos sabato 2 agosto la degustazione degli gnocchetti di Codrongianos organizzata dalla Pro Loco “Funtana ‘Etza”, giunta alla sua 24esima edizione



SASSARI - Ritorna a Codrongianos sabato 2 agosto a partire dalle 20 nei locali comunali in località Saccargia la sagra de “Sos Ciccioneddos”, degustazione degli gnocchetti di Codrongianos organizzata dalla Pro Loco “Funtana ‘Etza”, con il patrocinio del Comune di Codrongianos, giunta alla sua 24esima edizione. Un appuntamento atteso dagli abitanti della zona e dai tanti turisti che ogni anno arrivano per assaggiare il prodotto tipico del territorio. E la tipicità sta proprio nella realizzazione della pasta: le signore di Codrongianos si riuniscono tutte le sere, oltre un mese prima dell'evento, per realizzare a mano, uno a uno, tutti gli gnocchi che poi saranno cucinati da esperti il giorno della sagra.



Sono pochi gli ingredienti necessari: farina di grano duro, sale e acqua, ma anche maestria e grande pazienza. Basta pensare che per ottenere un chilo di “cicciones” occorrono circa due ore di lavoro. Per la degustazione è prevista una porzione di “ciccioneddos a sa codronzanesa”, ossia con sugo di salsiccia, una porzione di pecora a “ghisadu” e una spianata artigianale di Codrongianos. In occasione della sagra si terrà, quest'anno, l'incontro Internazionale del Folklore "Codronzanu in Festival" organizzato dal gruppo Folk San Paolo.