Maurizio Mannoni presenta il suo libro ad Alghero

ALGHERO - Mercoledì 23 e venerdì 25 luglio Maurizio Mannoni sarà ospite del festival Dall'altra parte del mare per due appuntamenti dedicati al suo libro Quella notte a Saxa Rubra pubblicato da La Nave di Teseo. Mercoledì, alle 21,00, il giornalista sarà a Putifigari, in Piazza Boyl. Venerdì, invece, sarà ad Alghero nel Cortile della Scuola primaria Sacro Cuore (Via Vittorio EManuele, 13), sempre alle 21.00. In entrambi gli appuntamenti l'autore dialogherà con Elias Vacca. Maurizio Mannoni è stato per anni giornalista del Tg3 Rai, dove ha condotto Tg3 Linea notte fino al 2023. Per la Rai ha curato programmi di informazione e approfondimento giornalistico di grande successo tra cui Ultimo minuto, Primo piano, Un giorno per sempre. Quella notte a Saxa Rubra è il suo primo romanzo. Maurizio Mannoni firma un romanzo che è una serrata e coinvolgente indagine letteraria, il cui protagonista, un giornalista coraggioso e ostinato, non si arrende alle ombre che si allungano dietro le telecamere, quando si spengono le luci della diretta. Il festival Dall'altra parte del mare è ideato e organizzato dall'Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano e il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, della Camera di Commercio e delle Amministrazioni di Alghero e Putifigari