Lavoro: blitz in locali e negozi. 47 irregolari su 226 ispezioni

47 irregolari su 226 ispezioni



ALGHERO - Violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, lavoro nero e mancato rispetto dello Statuto dei Lavoratori: sospese 6 attività imprenditoriali, ammende e sanzioni amministrative per un totale di 174.000 Euro. E’ questo il bilancio dei controlli messi in campo dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Sassari con il supporto delle locali stazioni dell’Arma Territoriale nel primo semestre 2025. Dall’inizio dell’anno i militari dell’Arma hanno intensificato i controlli nelle aziende al fine di verificare la regolarità dei rapporti di lavoro e la corretta applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche al fine di prevenire infortuni.



L’intervento dei militari ha riguardato 53 aziende in tutta la provincia; i controlli hanno interessato in particolare il settore della ristorazione e dei pubblici esercizi in genere, quello del commercio, ma anche i settori agricolo, industriale e edile; nel corso delle ispezioni sono state verificate 226 posizioni lavorative delle quali 47 rivelatisi irregolari; tra le violazioni riscontrate emergono il lavoro nero, quindi l’impiego di lavoratori privi di contratto e in alcuni casi è stata accertata la mancata assicurazione dei minimi inderogabili di trattamento economico e normativo previsti dalla legge. Per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni sul lavoro sono 17 le aziende riscontrate irregolari per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; le principali violazioni hanno riguardato in particolare la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, la mancata formazione del personale dipendente e delle figure aziendali preposte, la mancata nomina del medico competente e la mancata sottoposizione dei lavoratori a visita preventiva di idoneità alla mansione.



E ancora: la mancata vigilanza dei datori di lavoro sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, l’omessa adozione dei provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, ma anche violazioni riguardanti il corretto utilizzo dei macchinari. In alcuni casi le gravi violazioni riscontrate hanno determinato la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale, come in un’azienda manifatturiera dove è stato riscontrato che il datore di lavoro avesse messo a disposizione dei lavoratori attrezzature da lavoro non conformi ai requisiti di sicurezza e inidonee ai fini della salute e sicurezza, ovvero inadatte ai lavori da svolgere, presentando il sistema di arresto evidentemente manomesso, bai passato al fine di consentirne l’utilizzo anche a sportelli aperti con il macchinario in funzione, creando così una situazione di grave rischio per gli addetti. Numerose, undici, anche le accertate violazioni allo statuto dei lavoratori; in altrettante aziende i datori di lavoro avevano installato impianti di videosorveglianza idonei al controllo a distanza dei dipendenti in assenza dei presupposti autorizzativi di legge. I controlli, che proseguiranno nel secondo semestre su tutta la provincia, rientrano in un più ampio piano di vigilanza regolarmente condotto dai Carabinieri del NIL in stretta sinergia con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Sassari, volto al contrasto dello sfruttamento lavorativo e del fenomeno del caporalato, nonché al rafforzamento del rispetto delle normative in materia giuslavoristica e di sicurezza nei luoghi di lavoro.