S.A. 10:11 Ferragosto San Teodoro top, poi Olbia e Alghero Realizzata la classifica delle top 50 destinazioni degli italiani per Ferragosto 2025. Al primo posto si piazza San Vito Lo Capo, in Sicilia, segue San Teodoro. La Sardegna mantiene 3 mete: San Teodoro (2°), Olbia (9°) e Alghero (23°)



ALGHERO - E' tempo di Ferragosto e di vacanze per milioni di italiani. Holidu, portale di prenotazione di case vacanze tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 50 destinazioni degli italiani per Ferragosto 2025, verificando inoltre i prezzi medi per ciascuna destinazione analizzata. Al primo posto si piazza San Vito Lo Capo, in Sicilia, con un prezzo medio di 208 euro a notte. Segue San Teodoro, in Sardegna, che con 275 euro si conferma tra le mete preferite dagli italiani. Sul terzo gradino del podio troviamo Marina di Ragusa, ancora una volta in Sicilia, con un prezzo medio di 138 euro. La Sicilia è la grande protagonista del 2025, con 16 destinazioni tra le più cercate, tra cui San Vito Lo Capo (1° posto), Marina di Ragusa (3°), Castellammare del Golfo (7°), Palermo (8°), Capo d’Orlando al 15mo posto e altre. Segue la Puglia, con 12 località in classifica. La Sardegna mantiene 3 mete: San Teodoro (2°), Olbia (9°) e Alghero (23°).