Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroTurismoTurismo › Ferragosto San Teodoro top, poi Olbia e Alghero
S.A. 10:11
Ferragosto San Teodoro top, poi Olbia e Alghero
Realizzata la classifica delle top 50 destinazioni degli italiani per Ferragosto 2025. Al primo posto si piazza San Vito Lo Capo, in Sicilia, segue San Teodoro. La Sardegna mantiene 3 mete: San Teodoro (2°), Olbia (9°) e Alghero (23°)
Ferragosto San Teodoro <i>top</i>, poi Olbia e Alghero

ALGHERO - E' tempo di Ferragosto e di vacanze per milioni di italiani. Holidu, portale di prenotazione di case vacanze tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 50 destinazioni degli italiani per Ferragosto 2025, verificando inoltre i prezzi medi per ciascuna destinazione analizzata. Al primo posto si piazza San Vito Lo Capo, in Sicilia, con un prezzo medio di 208 euro a notte. Segue San Teodoro, in Sardegna, che con 275 euro si conferma tra le mete preferite dagli italiani. Sul terzo gradino del podio troviamo Marina di Ragusa, ancora una volta in Sicilia, con un prezzo medio di 138 euro. La Sicilia è la grande protagonista del 2025, con 16 destinazioni tra le più cercate, tra cui San Vito Lo Capo (1° posto), Marina di Ragusa (3°), Castellammare del Golfo (7°), Palermo (8°), Capo d’Orlando al 15mo posto e altre. Segue la Puglia, con 12 località in classifica. La Sardegna mantiene 3 mete: San Teodoro (2°), Olbia (9°) e Alghero (23°).
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
7/8«Più turisti ma meno ricavi ad Alghero»
5/8Caro ticket, FdI: scelta intempestiva
3/8Il caso: Disavanzo «inventato» in Fondazione
2/8Caro Ticket: Porcu, Fiori e Finetti a muso duro
1/8Grotta Verde, in 6mila nel primo mese
1/8«Inaccettabile strategia turistica»
30/7Su le tariffe di grotte e musei. Porcu: «puntiamo sulla qualità»
29/7Da Mugoni la navetta per le grotte
10/7Tourism Week 2025: la Mongolia alza l’asticella della promozione
26/7Alghero Ticket su del 33% in piena stagione: assurdo
« indietro archivio turismo »
14 agosto
Schiamazzi notturni: chiuso locale ad Alghero
14 agosto
Esplode la bomba rifiuti a Ferragosto: agitazione
14 agosto
Più siti acquacoltura con il nuovo Piano



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)