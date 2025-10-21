Alguer.it
Alghero Turismo Manifestazioni
S.A. 17:14
A Natale la pista di pattinaggio al Quarter
Lunga trenta metri e larga dodici, sarà allestita e aperta al pubblico dal 23 novembre al 6 gennaio. Oltre al pattinaggio, il calendario delle festività comprenderà concerti, spettacoli per bambini, mercatini di Natale e il tradizionale concerto di Capodanno
A Natale la pista di pattinaggio al Quarter

ALGHERO - Alghero si prepara a brillare: torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio per le festività del Cap d’Any 2025 - 2026, ma questa volta nel cuore della città, all'interno del Largo Lo Quarter, la splendida piazza incastonata tra gli immobili e le mura storiche del complesso di San Michele. «E' il luogo più idoneo - sottolinea il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu - raccolto, riparato e facilmente raggiungibile da famiglie e turisti. Abbiamo scelto di realizzare la pista nel centro storico per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente e per valorizzare un luogo simbolo della città. Sarà un punto d’incontro per tutti, un’occasione per vivere la magia delle feste in un’atmosfera suggestiva e autenticamente algherese».

Lunga trenta metri e larga dodici, sarà allestita e aperta al pubblico dal 23 novembre al 6 gennaio. È un’iniziativa che unisce sport, intrattenimento, socialità e turismo, contribuendo a rendere unico il Cap d’Any de l’Alguer. Oltre al pattinaggio, il calendario delle festività comprenderà concerti, spettacoli per bambini, mercatini di Natale e il tradizionale concerto di Capodanno, che porterà nel Piazzale della Pace e nell'area portuale migliaia di persone per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno.

«Il nostro obiettivo - prosegue Graziano Porcu - è quello di far crescere e innovare il Cap d’Any de l’Alguer, un evento che unisce cultura, tradizione e divertimento, attirando ogni anno migliaia di visitatori e contribuendo alla vitalità economica e turistica della città anche in inverno». E' con questo obiettivo che Fondazione e Amministrazione comunale lavorano in stretta sinergia con il mondo imprenditoriale, le associazioni ed i produttori locali, garantendo nuovi spazi e iniziative diverse che non si esauriscono in una sola notte. Per tutti gli interessati c'è tempo fino al 31 ottobre per avanzare le candidature per l'allestimento dei mercatini natalizi nel centro storico - in questo caso la Fondazione Alghero metterà a disposizione le tradizionali casette in legno equipaggiate con l'impianto di illuminazione - e per proporre spettacoli e manifestazioni da inserire all'interno del grande cartellone eventi che andrà in scena fino al 10 gennaio 2026.

Nella foto: un rendering dell'allestimento al Quarter
22 ottobre
Multa con PagoPa: è una truffa
22 ottobre
Ad Alghero si installano le prime luminarie
22 ottobre
Alghero antisemita, scritte in città



