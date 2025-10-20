Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaViabilità › Strade provinciali: 12 milioni per manutenzioni
S.A. 10:35
Strade provinciali: 12 milioni per manutenzioni
La Giunta ha approvato la delibera, proposta dall’Assessore dei lavori pubblici, Antonio Piu, con cui vengono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse, in proporzione all’estensione chilometrica della rete stradale di competenza di ciascuna Città metropolitana e Provincia della Sardegna
Strade provinciali: 12 milioni per manutenzioni

CAGLIARI - La legge regionale n. 24 dell’11 settembre 2025, ha autorizzato, per l’esercizio 2025, la spesa complessiva di euro 12 milioni di euro finalizzati all'attuazione di un programma di interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale di livello provinciale, finalizzata al mantenimento degli standard di sicurezza a favore delle città metropolitane e delle Province. La Giunta ha approvato la delibera, proposta dall’Assessore dei lavori pubblici, Antonio Piu, con cui vengono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse, in proporzione all’estensione chilometrica della rete stradale di competenza di ciascuna Città metropolitana e Provincia della Sardegna.

«In un momento in cui le Province stanno rinascendo credo sia importante dare subito un segnale di supporto concreto, fino ad oggi infatti la manutenzione ordinaria delle strade era a carico dei bilanci degli enti intermedi - evidenzia Piu – Gli interventi ordinari rivestono carattere di fondamentale importanza per il mantenimento degli standard di sicurezza della rete di competenza delle Province. Con la ripartizione dei 12 milioni, immediatamente spendibili, diamo subito un importante contributo alla messa in sicurezza della rete che rappresenta l’ossatura principale della viabilità regionale».

Queste ultime risorse si aggiungono ai 62 milioni, stanziati nel 2024, e ai 50 milioni previsti a valere sui fondi FSC 2021-2027, destinati alla manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale. «Si tratta di risorse che ho voluto reperire e rendere disponibili fin da subito, supportato dai dati dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, che fotografa una rete viaria provinciale che versa in condizioni tali da essere la principale causa dei numerosi incidenti stradali, purtroppo a volte mortali, che si verificano nelle nostre strade. Anche queste nuove risorse verranno ripartite in modo oggettivo, secondo il criterio dell’estensione chilometrica stradale di ciascuna provincia e città metropolitana». In poco più di un anno sono stati destinati complessivamente 124 milioni, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intera rete viaria di competenza degli enti provinciali e delle Città metropolitane, che rappresenta 1/6 dell’intera viabilità della Sardegna, con un’estensione complessiva di circa 6 mila chilometri.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
20/10/2025
Centro Intermodale Nuoro, accordo con l´Arst
Oltra al sindaco Fenu e gli assessori, alla firma del contratto erano presenti l’amministratore unico e il direttore di Arst, Giovanni Mocci e Carlo Poledrini, il capo di Gabinetto dell’Assessorato regionale dei Trasporti, Francesco Sechi, il presidente e il direttore dell’Atp Nuoro, Gianni Pinna e Mauro Piras
20/10Via Maiorca, voragine da un anno
19/10Via Orsera dissestata: proteste. «Pronti all´esposto in Procura»
18/10Abbanoa, Via Don Minzoni in tilt. «Lavori troppo lenti, così non va»
14/10Nuova segnaletica 30km/h ad Alghero
8/10Park World Tour: modifiche alla viabilità
2/10Ospedale San Camillo: lavori all´incrocio
24/9Bosa, varchi in zona pedonale
19/9Nuovo asfalto a Bosa e Bosa Marina
18/9«Circonvallazione, prima apertura entro settembre»
10/9Palazzo bruciato: partono le bonifiche e i divieti
« indietro archivio viabilità »
23 ottobre
«Si sperimenti su Alghero il taglio della tassa comunale»
23 ottobre
Buio pesto in città, residenti esausti
22 ottobre
A Natale la pista di pattinaggio al Quarter



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)