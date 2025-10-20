S.A. 10:35 Strade provinciali: 12 milioni per manutenzioni La Giunta ha approvato la delibera, proposta dall’Assessore dei lavori pubblici, Antonio Piu, con cui vengono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse, in proporzione all’estensione chilometrica della rete stradale di competenza di ciascuna Città metropolitana e Provincia della Sardegna



CAGLIARI - La legge regionale n. 24 dell’11 settembre 2025, ha autorizzato, per l’esercizio 2025, la spesa complessiva di euro 12 milioni di euro finalizzati all'attuazione di un programma di interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale di livello provinciale, finalizzata al mantenimento degli standard di sicurezza a favore delle città metropolitane e delle Province. La Giunta ha approvato la delibera, proposta dall’Assessore dei lavori pubblici, Antonio Piu, con cui vengono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse, in proporzione all’estensione chilometrica della rete stradale di competenza di ciascuna Città metropolitana e Provincia della Sardegna.



«In un momento in cui le Province stanno rinascendo credo sia importante dare subito un segnale di supporto concreto, fino ad oggi infatti la manutenzione ordinaria delle strade era a carico dei bilanci degli enti intermedi - evidenzia Piu – Gli interventi ordinari rivestono carattere di fondamentale importanza per il mantenimento degli standard di sicurezza della rete di competenza delle Province. Con la ripartizione dei 12 milioni, immediatamente spendibili, diamo subito un importante contributo alla messa in sicurezza della rete che rappresenta l’ossatura principale della viabilità regionale».



Queste ultime risorse si aggiungono ai 62 milioni, stanziati nel 2024, e ai 50 milioni previsti a valere sui fondi FSC 2021-2027, destinati alla manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale. «Si tratta di risorse che ho voluto reperire e rendere disponibili fin da subito, supportato dai dati dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, che fotografa una rete viaria provinciale che versa in condizioni tali da essere la principale causa dei numerosi incidenti stradali, purtroppo a volte mortali, che si verificano nelle nostre strade. Anche queste nuove risorse verranno ripartite in modo oggettivo, secondo il criterio dell’estensione chilometrica stradale di ciascuna provincia e città metropolitana». In poco più di un anno sono stati destinati complessivamente 124 milioni, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intera rete viaria di competenza degli enti provinciali e delle Città metropolitane, che rappresenta 1/6 dell’intera viabilità della Sardegna, con un’estensione complessiva di circa 6 mila chilometri.