Buio pesto in città, residenti esausti Ancora disservizi. Ancora interi quartieri al buio ad Alghero. E proseguono le lamentele dei cittadini preoccupati per i frequenti problemi con l´illuminazione pubblica



ALGHERO - Buio pesto nel popoloso quartiere a sud della città di Alghero. Da giorni, un groppo tratto della via Giovanni XXXIII e le strade attigue risultano prive di illuminazione pubblica. Un grave disservizio che crea preoccupazione tra i residenti che lamentano da tempo il malfunzionamento frequente dei pubblici impianti. Difficoltà ad uscire dalle proprie abitazioni nelle ore serali per gli anziani e rischio criminalità crescente in tutto il quartiere. I residenti chiedono un immediato ripristino del servizio.



Foto d'archivio