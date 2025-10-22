Alguer.it
Buio pesto in città, residenti esausti
Ancora disservizi. Ancora interi quartieri al buio ad Alghero. E proseguono le lamentele dei cittadini preoccupati per i frequenti problemi con l´illuminazione pubblica
Buio pesto in città, residenti esausti

ALGHERO - Buio pesto nel popoloso quartiere a sud della città di Alghero. Da giorni, un groppo tratto della via Giovanni XXXIII e le strade attigue risultano prive di illuminazione pubblica. Un grave disservizio che crea preoccupazione tra i residenti che lamentano da tempo il malfunzionamento frequente dei pubblici impianti. Difficoltà ad uscire dalle proprie abitazioni nelle ore serali per gli anziani e rischio criminalità crescente in tutto il quartiere. I residenti chiedono un immediato ripristino del servizio.

22/10/2025
