Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaTurismo › Regione Sardegna al TTG 2025 di Rimini
S.A. 17:19
Regione Sardegna al TTG 2025 di Rimini
L’assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu, ha aperto la conferenza stampa svoltasi oggi presso lo stand della Regione Sardegna al TTG Travel Experience 2025 di Rimini, durante la quale sono stati presentati i risultati da record del 2025
Regione Sardegna al TTG 2025 di Rimini

CAGLIARI – «Gli oltre 3 milioni di arrivi registrati in Sardegna tra gennaio e agosto 2025 rappresentano un +7,5% rispetto al 2024. Altro dato importante sono i 9,2 milioni di passeggeri negli aeroporti sardi da gennaio a settembre, con un incremento del 4,7% rispetto all’anno scorso. Sono dati che confermano l’efficacia delle nostre politiche di promozione e la capacità della Sardegna di attrarre visitatori di qualità durante tutto l’anno». Con queste parole, l’assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu, ha aperto la conferenza stampa svoltasi oggi presso lo stand della Regione Sardegna al TTG Travel Experience 2025 di Rimini, durante la quale sono stati presentati - per la prima volta in corso di stagione - i risultati da record del 2025.

Altro segnale positivo arriva dal sistema ricettivo: «Le 49.657 strutture in possesso del Codice identificativo nazionale (CIN), incrementante di quasi 25mila negli ultimi diciotto mesi, rappresentano un traguardo che testimonia la crescente professionalizzazione del comparto e la volontà di fare rete, migliorando la qualità e la trasparenza dell’offerta turistica regionale». Accanto ai numeri, l’assessore ha annunciato tre grandi notizie dell’anno 2025 che proiettano la Sardegna su nuovi scenari internazionali. «La prima è il riconoscimento che ci riempie d’orgoglio: Cala Goloritzè eletta spiaggia più bella del mondo. Un primato che rafforza la nostra immagine nel segmento più esclusivo del turismo marino e balneare, e che promuove nel mondo l’autenticità delle nostre coste e la loro tutela ambientale».

«La seconda – ha proseguito Cuccureddu – è il nuovo riconoscimento UNESCO delle Domus de Janas, ora ufficialmente inserite nella World Heritage List come 61° sito italiano Patrimonio dell’Umanità, permettendo all’Italia di rafforzare il suo primato mondiale davanti alla Cina ferma a quota 60. È un successo che ci permette di valorizzare un patrimonio archeologico unico e di consolidare la Sardegna come destinazione di punta per il turismo culturale e identitario». Infine, una novità che apre le porte al mercato americano: «Dopo un intenso lavoro di squadra con la società di gestione dell’aeroporto di Olbia, possiamo annunciare l’accordo con Delta Airlines, che dal prossimo maggio attiverà il collegamento diretto Olbia–New York. È una svolta che accorcia le distanze e apre una nuova stagione di opportunità per il turismo internazionale». Concludendo, l’assessore Cuccureddu ha ribadito come «questi risultati non siano casuali ma il frutto di una strategia condivisa, che punta sulla qualità, sulla sostenibilità e sull’identità della Sardegna. Il turismo è il motore del nostro futuro, e oggi possiamo dire di essere sulla rotta giusta».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
19:52
Stintino e il suo progetto per la bassa stagione
Il progetto nasce da una consultazione dal basso che ha coinvolto l’intero sistema turistico stintinese insieme agli stakeholder del territorio, con l’obiettivo di costruire un’offerta integrata e rappresentativa dell’identità locale. Parte dal TTG di Rimini il percorso di promozione che porterà il borgo fino a Lugano e Londra
8/10/2025
Turismo: Blastness acquisisce Mentefredda
A pochi mesi dall’acquisizione di Athena Solutions e del brand ErmesHotels, la società guidata da Andrea Delfini acquisisce il 100% del capitale di Prossima Isola S.r.l., società capogruppo proprietaria di Mentefredda S.r.l., realtà algherese affermata a livello nazionale nel digital marketing turistico e nel revenue management
8/10/2025
Turismo e Unesco: aziende algheresi a Mirabilia
La Camera di Commercio di Sassari sarà presente a Catanzaro alla XIII edizione della Borsa Internazionale del Turismo Culturale e alla IX edizione di Mirabilia Food&Drink con una delegazione di sette realtà imprenditoriali del Nord Sardegna. Da Alghero l´agriturismo Sa Mandra, la Cantina Santa Maria la Palma e il Consorzio Turistico Riviera del Corallo
30/9Turismo: Sardegna al Global Summit
1/10Camminare per rinascere: percorsi a Borutta
25/9Caval Mari, si sblocca l´impasse: contratto
24/9Incoros, viaggio alla scoperta della destinazione
2/9Prestige, dopo Porto Rotondo Cannes e Genova
29/8«Senza visione, solo confusione»
28/8Daga e Salaris contro tutti. «Demonizzano giovani e lavoro»
28/8«Dilettanti allo sbaraglio in coalizione»
27/8Caos lungomare, indietro tutta
26/8Lungomare: Iurato difende “Ramblas”
« indietro archivio turismo »
9 ottobre
Turismo e cultura: formazione online gratuita
9 ottobre
Visite specialistiche gratuite ad Alghero
9 ottobre
Grande evento per il Cap d´Any: proposte



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)