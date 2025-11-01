Screening alla Pietraia: prenotazioni

10:50 Microcitemico e Marino: stop trasferimenti Elisoccorso, ad Alghero il servizio rimane H12 Lo chiedono i segretari regionali e di Area Vasta Cagliari Uil Fpl Massimo Marceddu e Fabio Sanna e la responsabile territoriale della Uil Fpl Sanità Sassari Mariangela Campus: Il provvedimento, infatti, non è stato bene accolto da chi lavora nelle due strutture ospedaliere di Alghero e Cagliari