Screening alla Pietraia: prenotazioni
S.A. 9:25
Screening alla Pietraia: prenotazioni
Giornata di screening organizzata dalla Associazione "Sardegna for You" nella giornata del 01 novembre 2025 presso i locali ex Agenzia delle Entrate
Screening alla Pietraia: prenotazioni

ALGHERO - L'Avis provinciale di Sassari e Alghero, con il patrocinio del Comune di Alghero, in collaborazione con il Comitato di Quartiere La Pietraia, promuovono una giornata di screening organizzata dalla Associazione "Sardegna for You" nella giornata del 01 novembre 2025 presso i locali ex Agenzia delle Entrate piazza Martin Luter King Alghero (per la prenotazione telefono 3517702262 dal lunedì al venerdì dalle 10.00/13.00 - 15.00/18.00).
