Turismo: Blastness acquisisce Mentefredda

ALGHERO - Prosegue il percorso di espansione di Blastness, azienda leader nella fornitura di tecnologie per le prenotazioni alberghiere. A pochi mesi dall’acquisizione di Athena Solutions e del brand ErmesHotels, la società guidata da Andrea Delfini acquisisce il 100% del capitale di Prossima Isola S.r.l., società capogruppo proprietaria di Mentefredda S.r.l., realtà affermata a livello nazionale nel digital marketing turistico e nel revenue management, e socio fondatore dell’innovativo brand Vuit, nato dalla collaborazione tra Mentefredda ed ErmesHotels. Grazie a questa operazione, Blastness porta a oltre 2.000 le strutture ricettive clienti e consolida il proprio ruolo di partner strategico per l’ospitalità alberghiera, ampliando ulteriormente la capacità di offrire soluzioni sempre più complete, evolute e ad alto valore aggiunto.



Nel mercato di riferimento Blastness - grazie alla piattaforma proprietaria che consente agli alberghi di ottimizzare la propria redditività ed incrementare le prenotazioni sul canale diretto online - è già primo fornitore da oltre 15 anni di sistemi di prenotazione per hotel 5 stelle in Italia. L’operazione consente inoltre a Blastness di acquisire nuove quote di mercato in settori finora non presidiati, come i parchi divertimento e i portali turistici. Si amplia così il raggio d’azione del Gruppo che rafforza la propria presenza territoriale, in particolare in Sardegna, una regione ad alta vocazione turistica e con grande potenziale di sviluppo. L’acquisizione conferma l’interesse di Blastness ad investire nel territorio sardo e prevede la piena continuità per le aziende del gruppo Prossima Isola, sia per quanto riguarda l’organico, che per quanto riguarda i prodotti e i servizi offerti ed il rapporto con i clienti di Mentefredda. I soci di Prossima Isola manterranno i rispettivi ruoli dirigenziali all’interno dell’azienda con il prezioso supporto strategico del Gruppo Blastness.



Fondata ad Alghero nel 2009, la società Mentefredda ha conquistato la fiducia di importanti realtà del turismo a livello nazionale. Nel corso degli anni ha collaborato con resort e hotel di prestigio, parchi divertimento, tour operator e portali turistici, offrendo un approccio sartoriale e orientato ai risultati. Le sue competenze spaziano da website design e sviluppo e-commerce a revenue management, digital marketing e content creation, contribuendo a valorizzare brand turistici di primo piano sia in Sardegna come L’Ea Bianca Luxury Resort, Baja Hotels, Su Gologone Experience Hotel, Hotel dei Pini, Hotel Stella Maris, Is Molas, Hotel Sporting di Porto Rotondo, Bovi's Hotels, Lu’ Hotels, oltre che importanti strutture in altre regioni italiane come La Cocumella di Sorrento, Hotel Chalet del Sogno di Madonna di Campiglio, Il Bottaccio Relais and Chateaux in Toscana, Olympic Spa Hotel in Trentino, Domya a Milano, parchi divertimento come Leolandia e CanevaWorld Resort e portali turistici di destinazione come Alghero Experience e Pantelleria Island.



La soluzione che propone Vuit, creata per sviluppare esperienze digitali e di acquisto di nuova generazione sempre più immersive e performanti, integra design, user experience e marketing per offrire soluzioni altamente personalizzate a hotel e gruppi alberghieri come Club del Sole, HNH Hospitality, Rizzante Hotels e Gruppo ABC. «L’ingresso di Mentefredda nel Gruppo Blastness rappresenta per noi un’opportunità straordinaria. L’acquisizione da parte di un leader consolidato nel settore dell’ospitalità digitale come Blastness - dichiara Marco Montalto (nella foto), socio e direttore commerciale di Prossima Isola - ci permette di offrire al nostro parco clienti tecnologie e soluzioni di assoluta eccellenza, sfruttare al meglio le potenzialità messe a disposizione dall’intelligenza artificiale e rafforzare così le prospettive di crescita e l’incremento dei volumi. Siamo certi che la forza e la visione di Blastness costituiranno un valore determinante per lo sviluppo futuro, proiettando le strutture ricettive verso nuovi traguardi di competitività e innovazione».



Il nuovo amministratore unico di Prossima Isola è Andrea Delfini. Il nuovo consiglio di amministrazione di Mentefredda prevede Gabriele Del Curto nel ruolo di Amministratore Delegato con gli ingressi di Andrea Delfini - già Presidente e CEO di Blastness SpA - nel ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e di Piergiorgio Schirru - già Vicepresidente esecutivo e COO di Blastness SpA - in qualità di nuovo Consigliere Delegato. Con questa acquisizione, Blastness conferma la propria vocazione a supportare hotel e strutture ricettive con tecnologie, strategie e servizi che coniugano innovazione, know-how ed eccellenza operativa. Advisor legale di Blastness è stato lo studio legale e tributario GPD con gli avvocati prof. Andrea Gemma, partner, e Alessia Salamone, senior associate, coadiuvati da Elisabetta Mattozzi e Darina Ferri, associate. Lo studio CSSF, con il partner prof. Luca Sintoni, ha seguito la due diligence contabile e fiscale. Gli studi GPD e CSSF sono da anni partner strategici nella crescita di Blastness.