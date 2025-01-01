Alguer.it
S.A. 13:08
Pre-qualificazioni Bnl d´Italia: l´algherese Ogno esce agli ottavi
La tennista algherese si è fermata agli ottavi di finale dove ha incrociato la neo vincitrice dei Campionati Italiani 2025 la ventiseienne ternana Angelica Raggi, nelle pre-qualificazioni Internazionali BNL d’Italia
Pre-qualificazioni Bnl d´Italia: l´algherese Ogno esce agli ottavi

ALGHERO - Sono in corso presso il circolo tennis ASD C.T. “F. BERETTI” di Grottamare (AP) le pre-qualificazioni Internazionali BNL d’Italia. Circuito di tornei che portano i vincitori a un torneo finale al Foro Italico di Roma per ottenere wild card per il tabellone principale degli Internazionali. Nel tabellone principale l’algherese Anastasia Ogno (classifica 2.5) unica sarda presente. La Ogno al primo turno (32^ di finale) ha superato Sofia Marenna del ASD CUS Torino col punteggio di 6.3 6.4.
Al secondo turno Ogno ha incontrato e battuto Ludovica D’attilio del C.T. Porto San Giorgio (FM) col punteggio di 6.4 6.0.

L'algherese si è fermata agli ottavi di finale dove ha incrociato la neo vincitrice dei Campionati Italiani 2025 la ventiseienne ternana Angelica Raggi (classifica 2.1) tesserata con A.T. Verona, sconfitta col punteggio di 6.1 6.3, alla fine di una partita combattuta sino all’ultimo punto dove ha prevalso la miglior tenuta mentale e l’esperienza della Raggi nel gestire il match nei momenti chiave. Grande soddisfazione per Anastasia Ogno per il suo miglior piazzamento in questa manifestazione.

Nella foto: Anastasia Ogno
25 agosto
Ad Alghero barman pestato da ospiti del resort
25 agosto
«Stop alle sagre a caso, ad Alghero serve una visione»
25 agosto
Alguerunners sul podio dal Mare alla Montagna



