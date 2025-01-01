S.A. 13:08 Pre-qualificazioni Bnl d´Italia: l´algherese Ogno esce agli ottavi La tennista algherese si è fermata agli ottavi di finale dove ha incrociato la neo vincitrice dei Campionati Italiani 2025 la ventiseienne ternana Angelica Raggi, nelle pre-qualificazioni Internazionali BNL d’Italia



ALGHERO - Sono in corso presso il circolo tennis ASD C.T. “F. BERETTI” di Grottamare (AP) le pre-qualificazioni Internazionali BNL d’Italia. Circuito di tornei che portano i vincitori a un torneo finale al Foro Italico di Roma per ottenere wild card per il tabellone principale degli Internazionali. Nel tabellone principale l’algherese Anastasia Ogno (classifica 2.5) unica sarda presente. La Ogno al primo turno (32^ di finale) ha superato Sofia Marenna del ASD CUS Torino col punteggio di 6.3 6.4.

Al secondo turno Ogno ha incontrato e battuto Ludovica D’attilio del C.T. Porto San Giorgio (FM) col punteggio di 6.4 6.0.



L'algherese si è fermata agli ottavi di finale dove ha incrociato la neo vincitrice dei Campionati Italiani 2025 la ventiseienne ternana Angelica Raggi (classifica 2.1) tesserata con A.T. Verona, sconfitta col punteggio di 6.1 6.3, alla fine di una partita combattuta sino all’ultimo punto dove ha prevalso la miglior tenuta mentale e l’esperienza della Raggi nel gestire il match nei momenti chiave. Grande soddisfazione per Anastasia Ogno per il suo miglior piazzamento in questa manifestazione.



Nella foto: Anastasia Ogno