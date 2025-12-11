 Skin ADV
«Minoranze farneticanti ad Alghero»
La maggioranza consiliare, con un comunicato stampa a nome dell´intera compagine che dal 2024 amministra ad Alghero, replica duramente ai capigruppo di Fratelli d’Italia, Forza Italia, UDC, Lega e Prima Alghero
«<i>Minoranze</i> farneticanti ad Alghero»

ALGHERO - «La ricostruzione della seduta consiliare di oggi da parte della minoranza è farneticante e fantasiosa. Vanno respinte con forza le illazioni sull’unità della maggioranza che, mentre la minoranza grida, continua a programmare e a produrre risultati per la città. Anche con i contenuti della variazione di bilancio approvata oggi, con risorse importanti per interventi attesi su diversi fronti. Abbiamo liberato risorse per attuare interventi nelle palestre cittadine del Pala Manchia e Pala Corbia, per lavori di completamento della palestra geodetica di Via XX Settembre, secondo lotto ( 800 mila euro) per consegnare nel 2026 una nuova struttura sportiva alla città». E' la replica dell'intera compagine che dal 2024 amministra ad Alghero in risposta ai capigruppo di Fratelli d’Italia, Forza Italia, UDC, Lega e Prima Alghero [LEGGI].

«Inoltre 150 mila euro per la progettazione dei due ulteriori lotti del progetto di riqualificazione del quartiere di Sant’Agostino, oltre 400 mila euro per la Società In House per le manutenzioni in città, interventi nelle scuole e impianti sportivi. E ancora il Finanziamento del Piano Strategico e del Piano di Classificazione Acustica. Azioni che hanno un forte impatto sullo e sulla scuola, ambiti su cui l’opposizione ha preferito disinteressarsi lasciando l’aula e non partecipando al voto. Crediamo che sia questo il punto focale: il disinteresse dell’opposizione ai temi più importanti, preferendo la puntigliosità e lo scontro fine a se stesso. Lasciamo ai consiglieri di minoranza i provocatori atteggiamenti sulle questioni riguardanti un emendamento che lo stesso proponente (Alessandro Cocco di FdI) si è rifiutato di leggere in aula, a puro scopo vittimistico».

«All’opposizone non piace destinare alla città risore importanti come quelle decise oggi, e di questo se ne assuma la responsabilità. Non possiamo però non rilevare che dopo aver abbandonato l’aula ha preteso di decidere la fine della seduta ben oltre dopo la sua conclusione del punto all’ordine del giorno e oltre l’orario previsto per la conclusione. Il Consiglio Comunale non è un tram in cui si sale e si scende a piacimento, ad uso e consumo dei consiglieri di minoranza. Vogliamo, con la nostra azione amministrativa quotidiana, lanciare un messaggio politico preciso: questa amministrazione, sin dai primi atti, non governa solo l’emergenza, ma costruisce regole e cornici per orientare lo sviluppo» chiude la nota a firma dei consiglieri di maggioranza ad Alghero.
13 dicembre
Continuità aerea, lunedì si aprono le buste
13 dicembre
Consorzio Porto di Alghero, rinnovato il mandato
13 dicembre
Avis Alghero: assegni agli studenti



