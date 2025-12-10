 Skin ADV
S.A. 20:49
Due nuovi mezzi per i Barracelli di Sassari
Si tratta di due pick-up allestiti con moduli antincendio da utilizzare nelle emergenze di Protezione civile connesse agli scenari di rischio incendi, al fine di rispondere con immediatezza alle esigenze dei territori
Due nuovi mezzi per i Barracelli di Sassari

SASSARI - Due mezzi attrezzati adatti a far fronte alle più frequenti emergenze. È quanto la Protezione civile comunale ha potuto acquistare e consegnare alla compagnia barracellare grazie a fondi messi a disposizione dalla Regione Sardegna. La consegna ufficiale è avvenuta ieri davanti al Palazzo Ducale alla presenza del sindaco Giuseppe Mascia, del comandante Gianni Serra e di quello dei barracelli Giuseppe Solinas e del personale della Protezione civile comunale. Si tratta di due pick-up allestiti con moduli antincendio da utilizzare nelle emergenze di Protezione civile connesse agli scenari di rischio incendi, al fine di rispondere con immediatezza alle esigenze dei territori.

«Ringrazio il sindaco, Giuseppe Mascia, il comandante, Gianni Serra, e il responsabile della Protezione civile comunale, Franco Pilichi, per la collaborazione e la sinergia per il raggiungimento di questo importante obiettivo: avere mezzi nuovi per essere più efficienti in determinati interventi sia per rischio idrogeologico sia contro gli incendi. Un aiuto importante che solo con la collaborazione tra compagnia barracellare, amministrazione comunale e Protezione civile è stato possibile raggiungere, aggiungendo un nuovo e importante tassello per poter continuare sempre meglio» ha commentato il comandante dei barracelli Giuseppe Solinas.
