Tc Alghero Mp Finance si prepara per i playout
S.A. 15:18
Tc Alghero Mp Finance si prepara per i playout
Nella sesta e ultima giornata, gli algheresi perdono 6-0 sui campi del Tc Macerata. Martedì è in programma il sorteggio che deciderà quale delle squadre classificate al terzo posto negli altri sette gironi ospiteranno gli algheresi per il match secco in programma domenica 23 novembre
Tc Alghero Mp Finance si prepara per i playout

ALGHERO - Si conclude con una sconfitta la regular season del Tc Alghero Mp Finance, alla prima storica partecipazione nel campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre.
Nella sesta e ultima giornata del girone 6, i ragazzi di capitan Gino Asara hanno perso cedono 6-0 sui campi del Tc Macerata “Claudio e Geo Giuseppucci”.

Sconfitte in singolare per Luca Fasciani (6-3, 6-1 da Iacopo Maria Sada), Nicolò Serra (doppio 6-1 da Edoardo Lamberti), Gabriele Maria Noce (4-6, 6-2, 7-5 da Daniel Max Cukierman) e Calvin Hemery (3-6, 6-2, 6-4 da Tommaso Compagnucci). Nei doppi, giocati a risultato acquisito, Serra e Fabiano Fois hanno dato forfait dopo aver perso i primi sette giochi contro Compagnucci e Gianluca Acquaroli, mentre Juan Bautista Otegui e Noce hanno ceduto 6-2, 6-0 contro Lamberti e Cukierman.

La salvezza del Tc Alghero Mp Finance passerà quindi dai playout. Martedì è in programma il sorteggio che deciderà quale delle squadre classificate al terzo posto negli altri sette gironi ospiteranno gli algheresi per il match secco in programma domenica 23 novembre.
10 novembre
Via al Corso di panificazione ad Alghero
10 novembre
Nuovi bandi per le imprese sarde
10 novembre
Alguerunners corre e vince a Fertilia e Putifigari



