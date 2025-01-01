S.A. 15:18 Tc Alghero Mp Finance si prepara per i playout Nella sesta e ultima giornata, gli algheresi perdono 6-0 sui campi del Tc Macerata. Martedì è in programma il sorteggio che deciderà quale delle squadre classificate al terzo posto negli altri sette gironi ospiteranno gli algheresi per il match secco in programma domenica 23 novembre



ALGHERO - Si conclude con una sconfitta la regular season del Tc Alghero Mp Finance, alla prima storica partecipazione nel campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre.

Nella sesta e ultima giornata del girone 6, i ragazzi di capitan Gino Asara hanno perso cedono 6-0 sui campi del Tc Macerata “Claudio e Geo Giuseppucci”.



Sconfitte in singolare per Luca Fasciani (6-3, 6-1 da Iacopo Maria Sada), Nicolò Serra (doppio 6-1 da Edoardo Lamberti), Gabriele Maria Noce (4-6, 6-2, 7-5 da Daniel Max Cukierman) e Calvin Hemery (3-6, 6-2, 6-4 da Tommaso Compagnucci). Nei doppi, giocati a risultato acquisito, Serra e Fabiano Fois hanno dato forfait dopo aver perso i primi sette giochi contro Compagnucci e Gianluca Acquaroli, mentre Juan Bautista Otegui e Noce hanno ceduto 6-2, 6-0 contro Lamberti e Cukierman.



La salvezza del Tc Alghero Mp Finance passerà quindi dai playout. Martedì è in programma il sorteggio che deciderà quale delle squadre classificate al terzo posto negli altri sette gironi ospiteranno gli algheresi per il match secco in programma domenica 23 novembre.