Alguer.itnotiziealgheroSportTennis › Il Tc Alghero allo spareggio-salvezza
Cor 18:15
Il Tc Alghero allo spareggio-salvezza
Il Tennis Club Alghero Mp Finance festeggia la prima storica vittoria nel campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre: conquistato l´accesso allo spareggio
Il <i>Tc</i> Alghero allo spareggio-salvezza

ALGHERO - Il Tennis Club Alghero Mp Finance festeggia la prima storica vittoria nel campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre. E lo fa nel primo atto del tabellone dei playout, sbancando per 4-0 i campi del Ronchiverdi, a Torino, chiudendo la pratica dopo i singolari. Vittorie in due set per l'italo-argentino Juan Bautista Otegui (6-0, 6-1 su Francesco Scarpa) e per il francese Calvin Hemery (6-0, 6-3 su Tommaso Vescovi), mentre hanno lottato tre set Luca Fasciani, che in quasi tre ore ha avuto la meglio per 6-3, 6-7(3), 7-6(0) su Filippo Anselmi, e Michele Fois (quasi due ore in campo per spuntarla 6-4, 0-6, 6-4 su Massimo Barberis). La vittoria consente ai ragazzi di capitan Gino Asara di giocare lo spareggio-salvezza in casa del Tc Viserba, che ha vinto 4-3 al doppio di spareggio sul St Bassano.
