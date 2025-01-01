S.A. 8:48 Tc: Boemo e Solinas vincono il Rodeo ad Alghero Successo per l´alfiere del circolo ospitante Enrico Boemo e per la portacolori del Tennis club Ittiri Mariateresa Solinas. Il prossimo torneo rodeo, che varrà come ultimo torneo del 2025 sul green set algherese, è in programma da venerdì 19 a domenica 21 dicembre



ALGHERO - Enrico Boemo e Mariateresa Solinas si aggiudicano il Torneo Rodeo di tennis maschile e femminile di Quarta categoria organizzato sui campi del Tc Alghero. Nelle tre giornate di gioco, sono scesi in campo 37 atleti nel tabellone maschile e cinque nel femminile, diretti dai giudici arbitro Giuseppe Calise e Giovanni Delogu. Derby algherese nella finale maschile, con Boemo che ha superato 5-4, 4-1 Antonio Pisano. Nel femminile, vittoria per Solinas, che l'ha spuntata 2-4, 4-2, 10-8 su Ariel Contini (Tc Alghero). Il prossimo torneo rodeo, che varrà come ultimo torneo del 2025 sul green set algherese, è in programma da venerdì 19 a domenica 21 dicembre.



Nella foto: Antonio Pisano ed Enrico Boemo premiati dal giudice arbitro Giuseppe Calise