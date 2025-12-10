 Skin ADV
S.A. 19:28
Microchip gratuiti a Sennori: prenotazioni
Nella seconda metà di febbraio 2026 al via una campagna per la microchippatura gratuita degli animali da compagnia. Necessaria la prenotazione
Microchip gratuiti a Sennori: prenotazioni

SENNORI - L’Amministrazione comunale di Sennori, in collaborazione con la Asl 1 di Sassari, organizza per la seconda metà di febbraio 2026 una campagna per la microchippatura gratuita degli animali da compagnia. Per poter usufruire del servizio i proprietari degli animali devono essere maggiorenni e residenti o domiciliati nel territorio di competenza della Asl 1 di Sassari. Le prenotazioni sono già aperte e possono essere fatte presentandosi all’ufficio della Polizia locale di Sennori, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12. Per compilare la richiesta di prenotazione è necessario essere muniti di un documento di identità in corso di validità. Entro la fine di gennaio 2026 gli uffici comunali comunicheranno ai cittadini che ne hanno fatto richiesta la data e il luogo dove sarà effettuata la microchippatura del proprio animale.
12 dicembre
Spese pazze, polemiche in Consiglio
12 dicembre
Todde: basta discutere di poltrone
12 dicembre
Abbanoa: acqua pubblica fino al 2028



