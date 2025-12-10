S.A. 19:28 Microchip gratuiti a Sennori: prenotazioni Nella seconda metà di febbraio 2026 al via una campagna per la microchippatura gratuita degli animali da compagnia. Necessaria la prenotazione



SENNORI - L’Amministrazione comunale di Sennori, in collaborazione con la Asl 1 di Sassari, organizza per la seconda metà di febbraio 2026 una campagna per la microchippatura gratuita degli animali da compagnia. Per poter usufruire del servizio i proprietari degli animali devono essere maggiorenni e residenti o domiciliati nel territorio di competenza della Asl 1 di Sassari. Le prenotazioni sono già aperte e possono essere fatte presentandosi all’ufficio della Polizia locale di Sennori, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12. Per compilare la richiesta di prenotazione è necessario essere muniti di un documento di identità in corso di validità. Entro la fine di gennaio 2026 gli uffici comunali comunicheranno ai cittadini che ne hanno fatto richiesta la data e il luogo dove sarà effettuata la microchippatura del proprio animale.