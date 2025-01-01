Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportTennis › A2, il Tc Alghero perde anche in Brianza
Cor 23:23
A2, il Tc Alghero perde anche in Brianza
La prima volta del Tc Alghero in serie A2 maschile non è andata bene: ancora la chance salvezza con i playout. Domenica, i giallorossi voleranno a Torino
A2, il <i>Tc</i> Alghero perde anche in Brianza

ALGHERO - I ragazzi di capitan Gino Asara hanno perso 5-1 sui campi del Tc Villasanta nello spareggio-salvezza del campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre.
Il punto algherese è stato conquistato da Calvin Hemery, che nel derby francese contro Mathias Antoine Marie Bourgue si è imposto 6-4, 6-3.

Sconfitte in due set per l'italo-argentino Juan Bautista Otegui (6-4, 6-0 da Pietro Orlando Fellin), Luca Fasciani (6-3, 6-1 da William Mirarchi) e Michele Fois (6-3, 6-3 da Andrea Borroni).
Nei doppi, Otegui e Fois hanno ceduto allo sprint a Borroni e Mirarchi (6-4, 1-6, 10-7), mentre Hemery e Nicolò Serra hanno perso 6-1, 6-4 contro Fellin e Bourgue.

Il Tc Alghero Mp Finance parteciperà quindi a un tabellone a otto squadre, con le due finaliste che si salveranno, mentre le altre sei partecipanti retrocederanno in B1. Domenica, i giallorossi voleranno a Torino, sui campi del Ronchiverdi, sconfitto 4-0 in casa del Ct Albinea.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10/11Tc Alghero Mp Finance si prepara per i playout
6/11Tc Alghero perde in casa contro il Bisenzio
3/11Tennis A2, ad Alghero passa anche Bisenzio
31/10Tennis internazionale al Forte Village, arrivederci al 2026
27/10A2, Tc Alghero perde a Reggio Emilia
22/10Campionati Sardi al Tc Alghero
20/10Tc Alghero, nuova sconfitta con Macerata
18/10A2, il Tc Alghero ospita Macerata
15/10Olbia Challenger: Carboni lotta e cede nel finale a Tabilo
13/10Olbia Challenger, Carboni in main draw
« indietro archivio tennis »
26 novembre
Cade sugli scogli, arriva l'elicottero
26 novembre
In Largo Guillot sit-in per Michela Fiori
25 novembre
Notte di fuoco in via Fleming. In fiamme automobili e moto



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)