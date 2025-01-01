Cor 23:23 A2, il Tc Alghero perde anche in Brianza La prima volta del Tc Alghero in serie A2 maschile non è andata bene: ancora la chance salvezza con i playout. Domenica, i giallorossi voleranno a Torino



ALGHERO - I ragazzi di capitan Gino Asara hanno perso 5-1 sui campi del Tc Villasanta nello spareggio-salvezza del campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre.

Il punto algherese è stato conquistato da Calvin Hemery, che nel derby francese contro Mathias Antoine Marie Bourgue si è imposto 6-4, 6-3.



Sconfitte in due set per l'italo-argentino Juan Bautista Otegui (6-4, 6-0 da Pietro Orlando Fellin), Luca Fasciani (6-3, 6-1 da William Mirarchi) e Michele Fois (6-3, 6-3 da Andrea Borroni).

Nei doppi, Otegui e Fois hanno ceduto allo sprint a Borroni e Mirarchi (6-4, 1-6, 10-7), mentre Hemery e Nicolò Serra hanno perso 6-1, 6-4 contro Fellin e Bourgue.



Il Tc Alghero Mp Finance parteciperà quindi a un tabellone a otto squadre, con le due finaliste che si salveranno, mentre le altre sei partecipanti retrocederanno in B1. Domenica, i giallorossi voleranno a Torino, sui campi del Ronchiverdi, sconfitto 4-0 in casa del Ct Albinea.