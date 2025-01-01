S.A. 8:12 Il Tc Alghero vince lo spareggio e resta in A2 Il Tc Alghero Mp Finance vince 4-3 lo spareggio di A2 maschile in casa del Tc Viserba. Verdetto finale rimandato al doppio di spareggio, con Hemery e Fois che l´hanno spuntata 4-6, 7-6(6), 10-2 su Mazza e Zannoni, firmando la salvezza



ALGHERO - Il Tc Alghero Mp Finance resta in Serie A2. Questo il verdetto dello spareggio disputato sui campi del Tc Viserba e vinto 4-3 dai ragazzi di capitan Gino Asara. I singolari sono finiti 2-2, con le vittorie algheresi dell'italo-argentino Juan Bautista Otegui (6-1, 6-2 su Nicola Filippi) e del francese Calvin Hemery (7-6, 6-4 su Manuel Mazza), mentre hanno perso Luca Fasciani (6-1, 6-4 contro Samuel Zannoni) e Michele Fois (3-6, 6-2, 6-2 contro Jacopo Riccardi). Parità anche dopo i doppi, con la vittoria per 6-4, 6-2 di Hemery e Gabriele Maria Noce su Mazza e Marco De Rossi 6-4, 6-2 e la sconfitta di Fois e Nicolò Serra 7-6(5), 7-5 contro Zannoni e Ricciardi. Verdetto finale rimandato quindi al doppio di spareggio, con Hemery e Fois che l'hanno spuntata 4-6, 7-6(6), 10-2 su Mazza e Zannoni, firmando la salvezza.