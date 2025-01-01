S.A. 8:03 Tc Alghero perde in casa contro il Bisenzio Il Tc Alghero Mp Finance perde 4-2 in casa contro i pratesi del Tc Bisenzio. Partita ricca di emozioni quella tra algheresi e toscani, con i ragazzi di capitan Gino Asara che hanno sfiorato il primo storico punto in Serie A



ALGHERO - Nella quinta giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre, il Tc Alghero Mp Finance perde 4-2 in casa contro i pratesi del Tc Bisenzio.

Partita ricca di emozioni quella tra algheresi e toscani, con i ragazzi di capitan Gino Asara che hanno sfiorato il primo storico punto in Serie A. Il primo singolare di giornata è stato conquistato dall'italo-argentino Juan Bautista Otegui, che ha regolato 6-2, 6-3 lo spagnolo Imanol Lopez Morillo. Nel secondo, il gioco del giovane Luca Fasciani si è inceppato sul più bello: l'algherese, avanti di un set e un break, ha subito la rimonta di Matteo Mesaglio, che ha finito per imporsi 4-6, 6-4, 6-1 in 2h29'. Nel terzo match, il solito generoso Gabriele Maria Noce ha lottato contro Samuele Pieri, ma è uscito sconfitto 6-4, 7-6(4).



A pareggiare i conti ci ha pensato un altro giovane del circolo algherese, Nicolò Serra, che ha avuto la meglio in un doppio tiebreak (7-4, 7-4) su Cosimo Banti in quasi due ore di gioco.

La parola è passata ai doppi e qui ci ha messo lo zampino la sfortuna, sotto forma di pioggia, arrivata mentre Noce/Otegui conducevano 6-4, 2-0 su Pieri/Lopez Morillo e Serra/Fasciani disputavano il tie break del primo set contro Mesaglio/Banti.



A quel punto, la pioggia ha costretto i giocatori trasferirsi nel campo al coperto del Tc Porto Torres e i più esperti toscani hanno ribaltato il risultato portando a casa la vittoria: Pieri/Lopez Morillo 4-6, 6-3, 10-7 su Noce/Otegui, Mesaglio/Banti 6-7(4), 6-0, 10-6 su Serra/Fasciani. Il risultato ha ovviamente lasciato l'amaro in bocca, ma le buone prove dei giovani algheresi fanno ben sperare per il futuro. Il Tc Alghero Mp Finance, già certo di disputare i playout salvezza, disputerà l'ultima sfida del girone sui campi del Tc Macerata.



Nella foto: La squadra algherese schierata domenica