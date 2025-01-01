S.A. 18:02

Tennis: Sofia Brigatti campionessa italiana under 11

Milanese e tesserata con il Tc Milano Bonacossa, la giovane atleta ha origini algheresi e in città ha appena trascorso le sue vacanze estive. Stamane ha vinto la finale nel singolo e nel doppio sulla terra rossa della Canottieri Casale

ALGHERO - Prosegue l'ascesa della tennista Sofia Brigatti diventata stamane la campionessa italiana under 11. Milanese e tesserata con il Tc Milano Bonacossa, la giovane atleta ha origini algheresi e in città ha appena trascorso le sue vacanze estive. La conquista del titolo italiano per Sofia, classificata 3.2 FITP e testa di serie numero uno, è arrivato sulla terra rossa della Canottieri Casale al termine di una finale intensa giocata contro la numero 2 del seeding, Alessia Widmann (3.3, Ata Battisti Trento) con il punteggio di 6/2 7/5. Le due finaliste insieme hanno vinto il titolo nel doppio. Le due hanno superato in finale Kristel Fantoni Kaba (Canottieri Casale) e Virginia Iacobuzio (Tc Torino) per 6-1 6-0. Sofia Brigatti nel 2024 ha vinto il Master Junior Next Gen Under 10 a Torino durante le ATP finals e il Lemon Bowl, il torneo giovanile più partecipato al mondo.