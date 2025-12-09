S.A. 11:00 Convention Bureau Alghero, affidato il servizio È stato affidato all’operatore Ideas S.r.l., con sede a Lecco, il servizio di supporto tecnico-specialistico per l’avvio dell’organismo destinato a promuovere la Riviera del Corallo come destinazione di eventi, meeting, congressi e attività Mice. Il Convention Bureau sarà finanziato attraverso le risorse dell’imposta di soggiorno



ALGHERO - Il Comune di Alghero compie un passo decisivo nella costruzione di una strategia turistica capace di valorizzare la città durante tutto l’anno. È stato affidato all’operatore Ideas S.r.l., con sede a Lecco, il servizio di supporto tecnico-specialistico per l’avvio dell’Alghero Convention Bureau, organismo destinato a promuovere la Riviera del Corallo come destinazione di eventi, meeting, congressi e attività Mice (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions). L’intervento si inserisce nella programmazione dell’amministrazione Cacciotto e nelle linee guida del sistema integrato dell’ospitalità, individuando nel turismo congressuale uno dei segmenti più dinamici del mercato globale e una leva strategica per lo sviluppo dell’intero Nord Ovest Sardegna.



«Alghero deve continuare a crescere come città aperta, dinamica e attiva in ogni stagione - afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto -. L’avvio del Convention Bureau è un tassello fondamentale nella costruzione di un sistema turistico più solido e diversificato, integrato con il percorso di sviluppo del Nord Ovest della Sardegna. La città dispone oggi di sale congressuali private e spazi pubblici adeguati per convegni di diversa scala, un patrimonio diffuso che rappresenta una grande opportunità. La presenza dell’aeroporto a pochi minuti dal centro, poi, rafforza ulteriormente la nostra competitività nell’attrarre eventi nazionali e internazionali. Il nostro impegno è valorizzare tutte queste risorse in un sistema coordinato». «Il Convention Bureau – spiega l’Assessora alle Attività Produttive, Ornella Piras – è uno strumento prezioso per rafforzare le imprese locali e costruire reti tra gli operatori. Il segmento MICE genera valore, destagionalizza i flussi e aumenta la competitività. L’obiettivo è creare opportunità reali per le imprese del territorio e fare in modo che Alghero diventi un punto di riferimento del turismo congressuale per tutto il Nord Ovest».



Il nuovo organismo, che sarà finanziato attraverso le risorse dell’imposta di soggiorno, avrà il compito di promuovere Alghero come destinazione congressuale e Mice; coordinare la filiera locale (alberghi, sale private, spazi pubblici, servizi, trasporti, cultura); mettere in rete la pluralità delle sale e delle strutture disponibili in città, già idonee ai meeting di medio taglio; operare come cabina di regia del turismo congressuale algherese, connettendosi alla rete nazionale delle destinazioni congressuali; programmare e sostenere la presenza di Alghero alle fiere di settore e agli appuntamenti specialistici dedicati al turismo Mice e agli eventi professionali; rafforzare la connessione tra eventi e Aeroporto di Alghero, valorizzandolo come hub di accessibilità per tutto il Nord Ovest; contribuire alla destagionalizzazione e alla crescita delle presenze qualificate; integrare la strategia di sviluppo turistico con quella territoriale e innovativa di Inno Bay e della People Strategy. «L’avvio del Convention Bureau – sottolinea l’Assessore alla Programmazione Strategica, Enrico Daga – è un passo operativo all’interno della “Inno-Bay”, che mira a costruire un’economia plurale, innovativa e viva dodici mesi l’anno. La People Strategy ci ricorda che lo sviluppo parte dalle persone, dalle competenze, dalla qualità della vita e dalla capacità di generare relazioni. Il turismo congressuale è parte integrante di questo ecosistema perché porta conoscenza, professionalità e reti».