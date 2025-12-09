Cor 10:40 In Transatlantico il ricordo di Nino Garau “In ricordo di Nino Garau”. Incontro lunedì 15 dicembre nella sala Transatlantico del Palazzo del Consiglio regionale: aprirà i lavori il presidente Piero Comandini



CAGLIARI - Lunedì, 15 dicembre 2025 alle 10.30 nella sala Transatlantico del Palazzo del Consiglio regionale, il Presidente Piero Comandini aprirà i lavori dell’incontro organizzato per ricordare Nino Garau, partigiano e antifascista cagliaritano ex Segretario generale del Consiglio, medaglia di bronzo al Valore Militare nel 1969 e Stella d’argento al merito sportivo. Dopo i saluti del presidente Comandini e di Nino, figlio di Dino Garau, sono previsti gli interventi di Walter Falgio, presidente dell’Issasco, l’Istituto sardo per la storia dell’antifascimo e della società contemporanea e degli studenti: Rebecca Pisanu e Nicola Vacca dell’università di Cagliari, di Emma Brodu e di Nora Massarelli del liceo scientifico statale Alberti di Cagliari. Concluderanno Giulia Asili e Lucas Raggio studenti del Liceo Classico Dettori di Cagliari.