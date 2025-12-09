S.A. 21:44 Ersu Sassari: raccolta di solidarietà L’appuntamento è fissato per martedì 17 dicembre. La raccolta sarà dedicata principalmente ai prodotti per l’igiene personale, beni di prima necessità spesso carenti per le persone in condizioni di fragilità economica



SASSARI - In occasione delle festività natalizie, ERSU Sassari edEmporio della Solidarietà Braccia Tese promuovono un’iniziativa di raccolta solidale, con il coinvolgimento delle associazioni studentesche. L’appuntamento è fissato per martedì 17 dicembre 2025, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso la Residenza Universitaria ERSU di Via Michele Coppino a Sassari. La raccolta sarà dedicata principalmente ai prodotti per l’igiene personale, beni di prima necessità spesso carenti per le persone in condizioni di fragilità economica.



L’Emporio della Solidarietà Braccia Tese, attivo dal 2014 prima presso la parrocchia di San Paolo a Sassari e poi presso l’attuale sede in piazza Colonna Mariana, rappresenta il primo progetto di questo genere in Sardegna. Attraverso un sistema di crediti proporzionati al reddito e al nucleo familiare, consente a persone e famiglie in difficoltà di accedere gratuitamente ai beni di prima necessità. Si tratta di un modello innovativo che offre un sostegno concreto e dignitoso, contribuendo al contrasto della povertà.



ERSU Sassari invita studenti, cittadini e associazioni a partecipare attivamente alla raccolta. Ogni contributo, anche minimo, può rappresentare un aiuto significativo per chi vive situazioni di bisogno.

Daniele Maoddi, presidente di ERSU Sassari, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «È un’iniziativa di beneficenza rivolta alle famiglie più bisognose, alla raccolta di beni di prima necessità. Come Ente regionale per il diritto allo studio, abbiamo voluto portarla avanti perché riteniamo importante costruire connessioni con l’ambito della solidarietà, con il terzo settore ed essere partecipi alla vita comunitaria della città». La giornata del 17 dicembre sarà un’occasione per riaffermare il valore della solidarietà e per rafforzare il legame tra istituzioni, associazioni e comunità.