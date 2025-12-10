Cor 22:33 Spray urticante in aeroporto ad Alghero Evacuata la sala partenze, passeggeri sottoposti a nuovi controlli; voli ripresi con leggero ritardo. L´allarme questa mattina presso lo scalo aeroportuale di Alghero: Le autorità competenti faranno luce sull’accaduto



ALGHERO - L'allarme scattato questa mattina all'aeroporto di Alghero è definitivamente rientrato dopo un intervento di bonifica degli ambienti. Per precauzione la sala partenze era stata evacuata a causa della presenza, riconducibile a spray urticante spruzzato da ignoti, che ha reso necessario l'intervento del personale operativo.



Gli addetti di Sogeaal hanno eseguito le procedure di decontaminazione e verificato la sicurezza delle aree; i passeggeri hanno quindi sostenuto una seconda verifica ai controlli di sicurezza prima di riprendere le operazioni di imbarco.



Il volo diretto a Roma-Fiumicino è decollato alle 11.50 con un ritardo di poco superiore alla mezz’ora rispetto all'orario programmato, senza ulteriori criticità segnalate. Le autorità competenti faranno luce sull’accaduto per accertare responsabilità e modalità dell’episodio, nel frattempo lo scalo ha ripristinato la normale operatività.