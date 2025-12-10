 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaAeroporto › Spray urticante in aeroporto ad Alghero
Cor 22:33
Spray urticante in aeroporto ad Alghero
Evacuata la sala partenze, passeggeri sottoposti a nuovi controlli; voli ripresi con leggero ritardo. L´allarme questa mattina presso lo scalo aeroportuale di Alghero: Le autorità competenti faranno luce sull’accaduto
Spray urticante in aeroporto ad Alghero

ALGHERO - L'allarme scattato questa mattina all'aeroporto di Alghero è definitivamente rientrato dopo un intervento di bonifica degli ambienti. Per precauzione la sala partenze era stata evacuata a causa della presenza, riconducibile a spray urticante spruzzato da ignoti, che ha reso necessario l'intervento del personale operativo.

Gli addetti di Sogeaal hanno eseguito le procedure di decontaminazione e verificato la sicurezza delle aree; i passeggeri hanno quindi sostenuto una seconda verifica ai controlli di sicurezza prima di riprendere le operazioni di imbarco.

Il volo diretto a Roma-Fiumicino è decollato alle 11.50 con un ritardo di poco superiore alla mezz’ora rispetto all'orario programmato, senza ulteriori criticità segnalate. Le autorità competenti faranno luce sull’accaduto per accertare responsabilità e modalità dell’episodio, nel frattempo lo scalo ha ripristinato la normale operatività.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10/12/2025
1,7 milioni di passeggeri: è record in 11 mesi
Il nuovo massimo storico dell'Aeroporto Riviera del Corallo è stato raggiunto in soli 11 mesi, superando con anticipo il precedente record annuale di 1.678.000 passeggeri. Più 10% anche a novembre, nonostante la chiusura di tutti i collegamenti internazionali e la drastica riduzione delle frequenze dei voli nazionali
6/12Aerei, prezzi alle stelle: rafforzati i controlli
5/12Natale in Aeroporto: eventi a Olbia
4/12Aeroporti, nuove rotte, vecchi dubbi
3/12«Volo Alghero-Cagliari, rischio flop altissimo»
2/12Ct, mancano le offerte: è proroga
2/12Aggiudicate 8 rotte su 67: preoccupante
2/12Nuove rotte: c'è l'Alghero-Cagliari-Olbia
1/12«Diritto alla mobilità negato»
24/1132 voli in vendita per la Summer 2026
24/1125 Novembre: Aeroporti di Alghero e Olbia in rosso
« indietro archivio aeroporto »
11 dicembre
Arrestato latitante 50enne nelle campagne di Thiesi
11 dicembre
Per l´Alguer Summer Festival arriva il Volo
11 dicembre
Si balla il tango nelle vie del centro storico



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)