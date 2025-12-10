S.A. 21:25 Novità sul servizio di raccolta dei rifiuti a Bosa Approvato oggi, con i voti della maggioranza, il documento tecnico per il nuovo servizio di Raccolta differenziata e Igiene urbana, che sostituirà quello attuale, che risale al 2016, e consentirà a ogni utenza di pagare in base alla quantità di rifiuti realmente conferita



BOSA - Il Consiglio Comunale di Bosa ha approvato oggi, con i voti della maggioranza, il documento tecnico per il nuovo servizio di Raccolta differenziata e Igiene urbana, che sostituirà quello attuale, che risale al 2016, e consentirà a ogni utenza di pagare in base alla quantità di rifiuti realmente conferita. Il progetto punta a ridurre i rifiuti, aumentare la raccolta differenziata, ottimizzare i costi e garantire efficienza e puntualità. Il servizio “porta a porta” continuerà a essere organizzato per frazioni (plastica, carta, umido, secco, vetro), ma con l’introduzione della “Tariffa Puntuale”, basata sulla reale produzione di rifiuti, calcolata tramite RFID sui nuovi contenitori di ciascuna utenza: in pratica meno rifiuti si producono, meno si paga. Tra le novità, il servizio ingombranti sarà su chiamata con intervento entro 48 ore; sarà possibile conferire porta a porta (oltre che all’ecocentro) oli esausti e indumenti. Saranno installate, inoltre, isole ecologiche informatizzate, con accesso tramite RFID. Sarà istituito un centro del riuso per ridare vita ad attrezzature funzionanti conferite all’ecocentro.



Sarà implementato il servizio di pulizia delle caditoie stradali con mezzi idonei quali autospurgo, per la pulizia, oltre che del pozzetto, degli interi tratti di condotta di raccolta acque bianche. Sarà prevista anche l’attività di pronto intervento. Il diserbo stradale sarà intensificato con squadre fisse all’opera quotidianamente, e tre interventi stagionali; lo spazzamento manuale e meccanizzato sarà calendarizzato e indicato con cartellonistica fissa. Saranno introdotti servizi di raccolta stradale innovativi e interventi su aree degradate, colonie feline e lavaggio piazze. La comunicazione agli utenti sarà supportata da una campagna informativa e di sensibilizzazione. Il servizio di pulizia spiagge sarà incrementato, inizierà già da maggio e proseguirà fino a ottobre. Isole ecologiche informatizzate scarrabili saranno posizionate anche lungo la litoranea e le spiagge.



Altri servizi inclusi riguardano utenze non domestiche, interventi d’urgenza, nuove attrezzature, app e servizi per mercati, cimiteri, uffici e scuole. Con il nuovo appalto sarà introdotto un metodo di lavoro e di organizzazione che consentirà un abbattimento dei costi del servizio dai 12 milioni di euro attuali, a 10 milioni per tutta la durata dell’appalto, prevista di cinque anni. Ciò significa un risparmio di circa 300.000 euro l’anno rispetto alla spesa attuale. Dopo l’approvazione del documento tecnico da parte del Consiglio comunale, la Giunta approverà i restanti elaborati e sarà avviata, tramite Centrale unica di committenza (Cuc), la procedura per l’individuazione della ditta che gestirà il nuovo servizio. Al momento dell’effettivo avvio del servizio saranno definite, anche in base alle necessità reali delle utenze domestiche e produttive, l’organizzazione concreta e la calendarizzazione dei vari servizi. «Questo traguardo è frutto del lungo lavoro dell’amministrazione comunale per la conoscenza delle problematiche legate all’attuale servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e di igiene urbana», commentano il sindaco, Alfonso Marras, e il vicesindaco, Federico Ledda. «Conoscenza che ha permesso di rivedere, con l’obbiettivo di migliorarli, alcuni aspetti significativi dei servizi, e di introdurne di nuovi confacenti alle esigenze della città e delle utenze».