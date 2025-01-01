S.A. 16:42 Corpo Forestale: concorso per agenti Il primo contingente di assunzioni, pari a 96 unità, è previsto nel triennio 2025–2027, con successivi inserimenti sulla base del fabbisogno e del turnover. Domande in scadenza il 15 settembre



CAGLIARI - Scadranno lunedì 15 settembre, alle 23:59, i termini per presentare la domanda di partecipazione al concorso pubblico bandito dalla Regione Autonoma della Sardegna per l’assunzione di agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA). Il bando, che prevede la formazione di una graduatoria di 600 idonei, rappresenta un passaggio fondamentale per il rafforzamento di una struttura strategica nella tutela del territorio, nella prevenzione degli incendi e per la protezione dell’ambiente. Il primo contingente di assunzioni, pari a 96 unità, è previsto nel triennio 2025–2027, con successivi inserimenti sulla base del fabbisogno e del turnover.