Alberghiero, Pranzo di solidarietà
Conad e Ipsar di Alghero insieme per la solidarietà: Il 16 dicembre un importante momento di beneficenza presso la sede di Piazza Sulis col pranzo offerto alla Caritas
ALGHERO - Il 16 dicembre l’Istituto Alberghiero di Alghero ospiterà un importante momento di solidarietà promosso da Conad, che ha scelto di offrire interamente i prodotti necessari per la realizzazione di un pranzo destinato alla Caritas. Un gesto significativo, reso possibile grazie alla collaborazione con l’IPSAR di Alghero, da sempre attento ai valori della condivisione e del supporto alla comunità. Accanto a Conad, anche la Cantina Galavera di Usini partecipa all’iniziativa.

Un contributo prezioso che arricchisce ulteriormente l’iniziativa, valorizzando i prodotti del territorio e sostenendo un progetto dedicato alle persone in difficoltà. Presso la sede di Piazza Sulis, docenti, tecnici, personale scolastico e studenti si impegneranno nella preparazione di un pasto completo, trasformando la disponibilità degli sponsor in un aiuto concreto rivolto a chi vive momenti di fragilità. L’iniziativa rappresenta un’occasione formativa di grande valore per gli studentii, che potranno mettere in pratica competenze professionali e sensibilità umana al servizio della comunità.

Il progetto conferma il forte legame tra scuola, aziende e realtà del territorio, un’unione che promuove responsabilità sociale, educazione alla cittadinanza e attenzione verso le persone più vulnerabili. Un esempio virtuoso di collaborazione che dimostra come la solidarietà possa crescere attraverso gesti semplici ma capaci di generare grande valore.
