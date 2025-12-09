Cor 16:27 Cimitero, lavoratori in sciopero Lavoratori in sciopero nel cimitero di Alghero: gravissimi ritardi nei pagamenti degli stipendi e mancanza di sicurezza sul lavoro alla base della protesta



ALGHERO - Sciopero e sit-in dei lavoratori nel cimitero di Alghero. Esplode così il malcontento in Riviera del Corallo a causa delle contestate condotte della società che gestisce il servizio in appalto dal Comune di Alghero. Alla base delle lamentele «gravissimi ritardi nei pagamenti degli stipendi, mancanza di sicurezza sul lavoro, assenza di formazione obbligatoria». Nella giornata di venerdì i dipendenti della Barbara B. iscritti alla Fiadel hanno fatto le loro rimostranze denunciando pubblicamente le inadempienze.