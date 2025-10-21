 Skin ADV
Salute
8:00
Asl Sassari, nuovo piano delle attività
La Direzione aziendale della Asl di Sassari ha avviato il percorso di condivisione e confronto con le strutture per la redazione del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO)
SASSARI - La Direzione aziendale della Asl di Sassari ha avviato il percorso di condivisione e confronto con le strutture per la redazione del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO), il documento unico di programmazione e governance che si pone l’obiettivo di semplificare l’attività amministrativa, puntando su una maggiore qualità e trasparenza dei servizi pubblici. Il percorso prevede la costituzione del Gruppo di lavoro, istituito con la delibera 439 del 21/10/2025, di cui fanno parte i Direttori di Dipartimento e dei Distretti della Asl di Sassari. Durante il primo incontro, svoltosi negli scorsi giorni nella sala delle Bandiere presso la sede Aziendale della Asl di Sassari, il commissario straordinario Paolo Tauro, ha sottolineato al Gruppo di lavoro come il PIAO sia «il motore per governare la programmazione, la gestione, il controllo, la rendicontazione e la valutazione delle performance organizzative e individuali verso la creazione di impatti positivi in grado di generare valore pubblico alla luce dei nuovi bisogni emergenti della società».

Sono 5 gli obiettivi della Direzione strategica che dovranno esser tenuti in considerazione durante la stesura del Piano: Governo liste attesa, con presa in carico congiunta della cronicità attraverso i Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), una maggiore Appropriatezza prescrittiva e la presa in carico specialistica; Formazione, con sviluppo delle competenze dei dirigenti e la formazione continua del personale dipendente; Agenda 2030, con la creazione di valore pubblico attraverso azioni finalizzate a migliorare gli esiti di salute della popolazione, ridurre le disuguaglianze sanitarie, aumentare la prevenzione e garantire accesso equo e universale ai servizi sanitari essenziali; Digitalizzazione rivolta ai cittadini, con l’incremento dell’utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE); Sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, con la proposta da parte dei Dipartimenti di azioni concrete finalizzate a migliorare i processi, sia in ambito sanitario (ospedaliero e territoriale, anche rivolgendosi a MMG e PLS) che in ambito amministrativo.

«Al fine di garantire la coerenza tra performance e le linee strategiche, il Piano e, conseguentemente, la costruzione del sistema di obiettivi delle Strutture Aziendali, devono esser costruiti secondo un percorso condiviso e partecipato, anche in termini di individuazione ed assegnazione di obiettivi comuni a più strutture, oltre che con l’individuazione di obiettivi specifici per ambito di funzione e attività di ciascuna articolazione organizzativa. Il sistema degli obiettivi costituisce infatti un fattore determinante nell’orientare i comportamenti organizzativi e pertanto nel perseguire le linee strategiche indicate dalla Direzione», ha spiegato Giovanni Sanna, direttore della Sc. Programmazione Aziendale e Controllo di Gestione.
