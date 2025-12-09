Cor 12:00 Ita si smarca: Continuità, mezzo flop su Alghero Visconti preoccupato: servono più risorse Nessuna offerta per l´Alghero-Milano (servirà pertanto un bando d´urgenza) e soltanto Aeroitalia sull´Alghero-Roma. Volotea e Aeroitalia da Olbia e Cagliari. Si procederà con l'esame della documentazione e la verificare di regolarità



CAGLIARI - Aperte le buste per la nuova continuità territoriale sui cieli della Sardegna dai tre scali di Alghero, Cagliari e Olbia. Ma le aspettative si fingono sulla durissima realtà, sopratutto per l'aeroporto di Alghero dove si prospetta il ritorno di Aeroitalia sull'Alghero-Roma (unica offerta), mentre nessuna offerta è giunta per coprire la tratta Alghero-Milano (servirà pertanto un bando d'urgenza).



La prima novità è che in questo bando Ita Airways è in corsa con un'unica tratta e lo fa sul collegamento Cagliari-Roma, per di più in alleanza con Volotea (una è mandataria). Per questa tratta c'è anche un'offerta di Aeroitalia. Sul Cagliari-Milano invece, c'è l'unica offerta di Aeroitalia. Buone notizie per i due collegamenti sul Costa Smeralda di Olbia: Non si presenta Ita Airways, ma Volotea e Aeroitalia hanno entrambe presentato un'offerta sia per l'Olbia-Roma che per l'Olbia-Milano.