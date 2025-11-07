Alguer.it
Cor 15:58
Progetti Includis, Salars al convegno
Lavoro sinergico tra Comune di Alghero e servizi specialistici. L´Assessore Maria Grazia Salaris : «iniziative che favoriscono progetti di vita»
Progetti <i>Includis</i>, Salars al convegno

ALGHERO - In occasione dell'avvio dei progetti Includis 2024, relativi all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, il Comune di Alghero ha ospitato un importante convegno promosso dalla Regione Sardegna che ha visto la partecipazione dell'Aspal, dei Plus territoriali e dell'Azienda Sanitaria Locale. La Regione Sardegna, al fine di promuovere iniziative di inclusione e occupazione attraverso il programma del Fondo Sociale Europeo (FSE) Plus ha organizzato un incontro informativo sugli Avvisi Includis e Valore Lavoro al fine di sensibilizzare il territorio e tutta la comunità locale.

Nel suo saluto da parte dell'Amministrazione, l'Assessore Maria Grazia Salaris ha sottolineando «la grandissima valenza del progetto Includis, giunto alla terza edizione, che mette in risalto quanto le imprese siano indispensabili non solo per il periodo di tirocinio ma anche per il proseguo, con un eventuale rapporto di lavoro che possa dare autonomia e favorire un vero progetto di vita alle persone con disabilità. Si evidenzia, inoltre - ha aggiunto - il lavoro sinergico tra il Servizio Sociale comunale e i servizi specialistici dell'ASL, NPI e CSM, per le candidature delle persone con disabilità, in carico ad entrambi i servizi e che, dalla partecipazione al progetto Includis, possono trarre un prezioso beneficio in termini di inclusione e benessere».

L'Avviso "Valore Lavoro", presentato dall'agenzia speciale per il lavoro Aspal, mira infatti a coinvolgere attraverso incentivi regionali le diverse attività imprenditoriali e forze economiche del territorio. «È molto importante, infine - ha sottolineato ancora Maria Grazia Salaris - che questi progetti non siano interventi spot, ma che acquisiscano, possibilmente entro breve tempo continuità, diventando delle vere e proprie iniziative strutturali».
7/11/2025
7 novembre
Incendio cabina Enel ad Alghero
8 novembre
Open day vaccinale con Cacciotto
7 novembre
Cap d´Any, Auriemma si scaglia su Moro



