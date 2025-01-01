Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaCronacaLavoro › Selezioni per 389 assunzioni ad Abbanoa
S.A. 16:25
Selezioni per 389 assunzioni ad Abbanoa
Pubblicate le selezioni per assumere gran parte il personale necessario a questa rivoluzione: 272 conduttori di impianto, 45 addetti alle manutenzioni, 41 elettrotecnici, 24 assistenti tecnici di impianti e 7 coordinatori distrettuali. A queste selezioni, si aggiungerà a breve quella per circa 40 amministrativi
Selezioni per 389 assunzioni ad Abbanoa

CAGLIARI - La conduzione di tutto il settore della depurazione dei reflui fognari sarà di responsabilità diretta di Abbanoa e non da imprese esterne. È uno dei punti fondamentali del programma dell’attuale Consiglio d’Amministrazione, guidato dal presidente Giuseppe Sardu assieme ai consiglieri Anna Maria Busia e Cristiano Camilleri, che mira a una profonda riorganizzazione dell’Azienda con importanti ricadute sulla gestione del Servizio idrico integrato della Sardegna.

«La conduzione della Depurazione”, spiega il presidente Giuseppe Sardu, “deve stare per legge all’interno del Gestore del Servizio idrico integrato come tutto il ciclo industriale dell’acqua: dalla captazione alle reimmissione in ambiente. Finora la Sardegna per vari motivi è stata un’eccezione che non è più sostenibile. È giusto ed è un nostro dovere, come Azienda dei Comuni e della Regione, occuparci direttamente della depurazione che è fondamentale per la tutela dell’ambiente, della nostra terra e dei nostri mari».

Ieri sono state pubblicate le selezioni per assumere gran parte il personale necessario a questa rivoluzione: 272 conduttori di impianto, 45 addetti alle manutenzioni, 41 elettrotecnici, 24 assistenti tecnici di impianti e 7 coordinatori distrettuali. A queste selezioni, si aggiungerà a breve quella per circa 40 amministrativi. Per le selezioni sono state previsti requisiti di esperienza negli stessi ruoli per rivolgerci a tutti quei lavoratori che operano da tempo nel settore. Per i 272 conduttori, che generalmente si ritrovano al 2° livello, è previsto esplicitamente il passaggio al 3° livello dopo 6 mesi di inserimento e formazione. «I bandi - sottolinea il presidente Sardu - sono aperti a tutti i lavoratori di settore che hanno acquisito un’adeguata esperienza e prevedono tutte le migliori caratteristiche incluse nei contratti di categoria. Con le organizzazioni sindacali si è svolto da mesi un confronto continuo e costruttivo. Nell’ultimo incontro del 7 ottobre sono state affrontate tutte le problematiche relative alle selezioni e sono stati apportati alcuni miglioramenti condivisi. Infine, martedì, si è tenuto anche il confronto con la commissione per il Controllo Analogo».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
20:05
Cimitero di Alghero, agitazione tra i dipendenti
Proclamazione dello stato di agitazione e procedura di raffreddamento da parte dei sindacati dei lavoratori impegnati nel cimitero di Alghero: ritardi nei pagamenti degli stipendi alla base della mobilitazione
21:35
Più 3 milioni al Fondo Emergenziale lavoro
Un intervento messo in campo dall´Assessorato del Lavoro per salvaguardare tutti i bacini di lavoratori che versano in condizioni di difficoltà
17/10Cimitero, lavoratori esasperati. «Pronti alla mobilitazione»
9:50Alleanza seleziona consulenti: candidati ad Alghero
3/10Cercasi mozzo per il Porto di Alghero
2/10Cresce occupazione ma cala popolazione in Sardegna
1/10Corsica Sardinia Ferries cerca personale
16/9In Sardegna 26mila “fantasmi” delle professioni
12/9Corpo Forestale: concorso per agenti
10/9Chiamata di imbarco per marittimo ad Alghero
5/9Selezione per capo barca e marinaio ad Alghero
3/9Emirates cerca personale: selezione a Cagliari
« indietro archivio lavoro »
23 ottobre
Low cost e Ryanair, isola in mano d'incompetenti
23 ottobre
Alghero: Passerella provvisoria in cimitero
23 ottobre
Alghero: benvenuto ai nuovi dipendenti comunali



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)