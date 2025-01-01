S.A. 16:25 Selezioni per 389 assunzioni ad Abbanoa Pubblicate le selezioni per assumere gran parte il personale necessario a questa rivoluzione: 272 conduttori di impianto, 45 addetti alle manutenzioni, 41 elettrotecnici, 24 assistenti tecnici di impianti e 7 coordinatori distrettuali. A queste selezioni, si aggiungerà a breve quella per circa 40 amministrativi



CAGLIARI - La conduzione di tutto il settore della depurazione dei reflui fognari sarà di responsabilità diretta di Abbanoa e non da imprese esterne. È uno dei punti fondamentali del programma dell’attuale Consiglio d’Amministrazione, guidato dal presidente Giuseppe Sardu assieme ai consiglieri Anna Maria Busia e Cristiano Camilleri, che mira a una profonda riorganizzazione dell’Azienda con importanti ricadute sulla gestione del Servizio idrico integrato della Sardegna.



«La conduzione della Depurazione”, spiega il presidente Giuseppe Sardu, “deve stare per legge all’interno del Gestore del Servizio idrico integrato come tutto il ciclo industriale dell’acqua: dalla captazione alle reimmissione in ambiente. Finora la Sardegna per vari motivi è stata un’eccezione che non è più sostenibile. È giusto ed è un nostro dovere, come Azienda dei Comuni e della Regione, occuparci direttamente della depurazione che è fondamentale per la tutela dell’ambiente, della nostra terra e dei nostri mari».



Ieri sono state pubblicate le selezioni per assumere gran parte il personale necessario a questa rivoluzione: 272 conduttori di impianto, 45 addetti alle manutenzioni, 41 elettrotecnici, 24 assistenti tecnici di impianti e 7 coordinatori distrettuali. A queste selezioni, si aggiungerà a breve quella per circa 40 amministrativi. Per le selezioni sono state previsti requisiti di esperienza negli stessi ruoli per rivolgerci a tutti quei lavoratori che operano da tempo nel settore. Per i 272 conduttori, che generalmente si ritrovano al 2° livello, è previsto esplicitamente il passaggio al 3° livello dopo 6 mesi di inserimento e formazione. «I bandi - sottolinea il presidente Sardu - sono aperti a tutti i lavoratori di settore che hanno acquisito un’adeguata esperienza e prevedono tutte le migliori caratteristiche incluse nei contratti di categoria. Con le organizzazioni sindacali si è svolto da mesi un confronto continuo e costruttivo. Nell’ultimo incontro del 7 ottobre sono state affrontate tutte le problematiche relative alle selezioni e sono stati apportati alcuni miglioramenti condivisi. Infine, martedì, si è tenuto anche il confronto con la commissione per il Controllo Analogo».