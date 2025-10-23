Alguer.it
23/10/2025
«Cimitero e lavoratori abbandonati»
Così Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini del Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero, intervengono in merito ai problemi denunciati nel cimitero algherese
ALGHERO - «Allo stato di abbandono e degrado del cimitero cittadino, cui l'amministrazione tenta maldestramente di porre rimedio con delle "pezze peggiori del buco", ora si aggiunge il forte disagio degli operatori cimiteriali. Che ricevono la retribuzione con fortissimi ritardi e vivono in una situazione di perenne incertezza economica e sociale. Con le loro famiglie che non hanno la certezza di arrivare alla fine del mese». Così Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini del Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero.

«Oltre a ciò la loro attività procede in un quadro di gravi carenze in materia di sicurezza del lavoro, con la mancanza di dispositivi di protezione individuale e l'assenza di controlli sulle condizione operative nel cantiere. Cosa che mette a rischio l'incolumità dei lavoratori e crea una situazione di tensione e disagio che incide negativamente sulla loro produttività e sulla loro serenità lavorativa e sociale. Non è accettabile - sottolineano i consiglieri Azzurri - che un servizio pubblico dell'importanza del cimitero venga abbandonato dall'Amministrazione e lasciato in balia di pratiche di gestione da terzo mondo. Siamo convinti che i lavoratori meritino rispetto».

«E siamo altrettanto convinti che il sindaco e l'amministrazione debbano intervenire in modo determinato sull'azienda che gestisce il servizio affinché questi inadempimenti e queste gravi negligenze vengano a cessare. Rimaniamo in attesa di un urgente intervento del sindaco affinché la memoria dei nostri defunti venga protetta in un quadro di dignità e affinché i lavoratori non vengano abbandonati a loro stessi e vengano trattati in modo dignitoso». chiudono Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini del Gruppo consiliare di Forza Italia Alghero.
23/10/2025
Selezioni per 389 assunzioni ad Abbanoa
Pubblicate le selezioni per assumere gran parte il personale necessario a questa rivoluzione: 272 conduttori di impianto, 45 addetti alle manutenzioni, 41 elettrotecnici, 24 assistenti tecnici di impianti e 7 coordinatori distrettuali. A queste selezioni, si aggiungerà a breve quella per circa 40 amministrativi
24/10/2025
Hub formativi e comunicazione digitale: avvisi in Regione
Un progetto promosso dall’assessora del Lavoro Desirè Manca e approvato dalla Giunta, al quale sono stati destinati complessivamente 4 milioni di euro per dare ai sardi la possibilità di specializzarsi in ambiti chiave e in crescita, come quello dell’audiovisivo e delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale
24 ottobre
