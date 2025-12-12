Cor 9:00 Protezione Civile, Mulas: l´impegno continua Il Presidente della Commissione Consiliare Protezione Civile, Christian Mulas, esprime soddisfazione per il lavoro portato avanti insieme al Sindaco Raimondo Cacciotto sul tema del Piano Comunale di Protezione Civile



ALGHERO - L’Amministrazione Comunale di Alghero, guidata dal Sindaco Raimondo Cacciotto, prosegue nel rafforzamento del sistema locale di Protezione Civile attraverso due importanti atti approvati dalla Giunta: l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile e lo stanziamento di risorse economiche a favore delle associazioni di volontariato attive sul territorio. È fondamentale essere pronti - dichiara il Presidente Christian Mulas - perché i continui cambiamenti climatici stanno mettendo a dura prova il lavoro del COC comunale, degli uffici e di tutti gli uomini e le donne che entrano in gioco durante le emergenze. Per questo è essenziale aggiornare costantemente gli strumenti di pianificazione e farsi trovare preparati sulle nuove dinamiche di rischio.



Il Piano Comunale di Protezione Civile verrà ora affidato alla Commissione consiliare competente, presieduta da Christian Mulas, per l’approfondimento nel merito. Parallelamente, l’Amministrazione comunale avvierà il percorso formativo del COC, il coinvolgimento dei Barracelli e delle Organizzazioni di Volontariato, e progressivamente il percorso di informazione rivolto alla popolazione. «In quest’ottica, l’Amministrazione Comunale avvierà inoltre l’iter per la stipula delle nuove convenzioni 2026, di cui la Giunta ha già approvato lo schema, con l’obiettivo di garantire un quadro stabile e strutturato di collaborazione con tutte le Organizzazioni di Volontariato operanti nel territorio di Alghero e riconosciute dalla Regione Sardegna».



«Il punto di forza di questo percorso - sottolinea Mulas - è il coinvolgimento attivo e il contributo delle associazioni locali, che rappresentano un presidio essenziale per la sicurezza e il supporto alla popolazione. Un lavoro che sarà coordinato in Commissione Protezione Civile dal Presidente Christian Mulas, in stretto raccordo con il Sindaco Raimondo Cacciotto, con l’obiettivo di rendere Alghero una città sempre più preparata e resiliente di fronte alle emergenze» Chiude la nota del presidente della commissione consiliare protezione civile Christian Mulas.