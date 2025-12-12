 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaSicurezza › Protezione Civile, Mulas: l´impegno continua
Cor 9:00
Protezione Civile, Mulas: l´impegno continua
Il Presidente della Commissione Consiliare Protezione Civile, Christian Mulas, esprime soddisfazione per il lavoro portato avanti insieme al Sindaco Raimondo Cacciotto sul tema del Piano Comunale di Protezione Civile
Protezione Civile, Mulas: l´impegno continua

ALGHERO - L’Amministrazione Comunale di Alghero, guidata dal Sindaco Raimondo Cacciotto, prosegue nel rafforzamento del sistema locale di Protezione Civile attraverso due importanti atti approvati dalla Giunta: l’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile e lo stanziamento di risorse economiche a favore delle associazioni di volontariato attive sul territorio. È fondamentale essere pronti - dichiara il Presidente Christian Mulas - perché i continui cambiamenti climatici stanno mettendo a dura prova il lavoro del COC comunale, degli uffici e di tutti gli uomini e le donne che entrano in gioco durante le emergenze. Per questo è essenziale aggiornare costantemente gli strumenti di pianificazione e farsi trovare preparati sulle nuove dinamiche di rischio.

Il Piano Comunale di Protezione Civile verrà ora affidato alla Commissione consiliare competente, presieduta da Christian Mulas, per l’approfondimento nel merito. Parallelamente, l’Amministrazione comunale avvierà il percorso formativo del COC, il coinvolgimento dei Barracelli e delle Organizzazioni di Volontariato, e progressivamente il percorso di informazione rivolto alla popolazione. «In quest’ottica, l’Amministrazione Comunale avvierà inoltre l’iter per la stipula delle nuove convenzioni 2026, di cui la Giunta ha già approvato lo schema, con l’obiettivo di garantire un quadro stabile e strutturato di collaborazione con tutte le Organizzazioni di Volontariato operanti nel territorio di Alghero e riconosciute dalla Regione Sardegna».

«Il punto di forza di questo percorso - sottolinea Mulas - è il coinvolgimento attivo e il contributo delle associazioni locali, che rappresentano un presidio essenziale per la sicurezza e il supporto alla popolazione. Un lavoro che sarà coordinato in Commissione Protezione Civile dal Presidente Christian Mulas, in stretto raccordo con il Sindaco Raimondo Cacciotto, con l’obiettivo di rendere Alghero una città sempre più preparata e resiliente di fronte alle emergenze» Chiude la nota del presidente della commissione consiliare protezione civile Christian Mulas.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18:39
Mafia: chiesta la commissione d´inchiesta
Criminalità organizzata e corruzione: il gruppo Uniti per Alessandra Todde richiede l’istituzione di una Commissione consiliare permanente di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della criminalità organizzata
12/12/2025
Due nuovi mezzi per i Barracelli di Sassari
Si tratta di due pick-up allestiti con moduli antincendio da utilizzare nelle emergenze di Protezione civile connesse agli scenari di rischio incendi, al fine di rispondere con immediatezza alle esigenze dei territori
11/12Carabinieri, concorso per 65 posti
10/1241Bis: Todde a Meloni: «Sardegna a rischio mafia»
10/12Vigili Sassari: prevenzione contro le truffe
3/12Todde visita la colonia penale a Mamone
2/12Formazione per i Barracelli di Alghero
27/11Polizia all´Università delle Tre Età
26/11Protezione civile, nuova governance
24/11Violenza di genere: progetto Polizia Locale
20/11Garanti dei detenuti, compensi per Alghero e Sassari
13/11Nuovo mezzo antincendio a Bosa
« indietro archivio sicurezza »
15 dicembre
Alberghiero, Pranzo di solidarietà
15 dicembre
Blitz antidroga in Sardegna: 21 arresti
14 dicembre
S´illuminano le "Nasse in Luce" ad Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)