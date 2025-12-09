Cor 11:38 Incendi in Largo Budapest: arresto I Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori nei confronti dei condomini e danneggiamento a seguito di incendio



SASSARI - Nel corso della mattinata di venerdì 12 dicembre 2025, a Sassari, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia, supportati in fase esecutiva dai colleghi della Sezione Radiomobile, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori nei confronti dei condomini e danneggiamento a seguito di incendio. In particolare le indagini dei Carabinieri sono state avviate a seguito di una serie di incendi che nel corso dell’ultimo mese hanno interessato l’area di Largo Budapest, destando significativo allarme tra i cittadini residenti.



Solo durante gli ultimi giorni sono stati perpetrati ben 2 incendi, infatti la notte di mercoledì 10 dicembre è stato appiccato un incendio ai danni di una Peugeot 3008 mentre nel corso della nottata di venerdì 12 dicembre è stato dato alle fiamme un ciclomotore Yamaha Majestic. I militari dell’Arma hanno quindi avviato rapidi accertamenti e, grazie all’analisi delle immagini riprese da alcuni impianti di video sorveglianza, sono riusciti a individuare l’uomo che nel corso della notte di venerdì si aggirava, con fare sospetto, all’interno del cortile ove era parcheggiato il ciclomotore indossando un paio di guanti neri e trasportando una tanica di carburante.



I Carabinieri hanno così quindi eseguito nell’immediatezza un’approfondita perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, trovandolo in possesso di un accendino, di alcuni frammenti di diavolina e di una seconda tanica di carburante. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad appurare l’eventuale responsabilità del soggetto in ordine agli altri incendi verificatisi nel medesimo luogo nell’ultimo periodo, che hanno provocato la distruzione di un autocarro di una ditta edile e di diverse autovetture. A conclusione delle incombenze di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, l’uomo è stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Sassari Bancali, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.