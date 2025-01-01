Cor 18:19 Dinamo: torna il basket in classe Dinamo e Banco di Sardegna insieme per i più giovani: torna “Il Basket in classe”: Anche nella prossima stagione verranno messi a disposizione mille posti gratuiti per le gare europee di Dinamo maschile e Dinamo Women



SASSARI - Un settore del PalaSerradimigni riservato interamente agli studenti delle scuole elementari e medie di Sassari e del territorio: è questo il cuore del progetto Il Basket in Classe, iniziativa promossa dal Banco di Sardegna in collaborazione con la Dinamo Banco di Sardegna, il Comune di Sassari e l’Azienda Trasporti Pubblici di Sassari (ATP S.p.A.). Un’occasione speciale che unisce sport, educazione e socialità, con l’obiettivo di accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita che vada oltre il semplice divertimento. Il progetto, già protagonista negli anni passati, ha permesso a migliaia di bambini di vivere da vicino l’atmosfera unica del palazzetto e di scoprire i valori del tifo sano e rispettoso.



Anche per l'edizione 2025/2026, Banco di Sardegna e Dinamo mettono a disposizione 1.000 posti gratuiti a partita, equamente divisi tra studenti e accompagnatori. Le scuole avranno la possibilità di partecipare alle gare casalinghe della Dinamo maschile in FIBA Europe Cup e a quelle delle Dinamo Women in Eurocup. I ragazzi saranno accolti in un settore dedicato e seguiti dal personale della Dinamo, che li accompagnerà in questa esperienza. Il progetto si inserisce nel programma più ampio Il Banco di Sardegna per la Scuola, che comprende numerose attività a sostegno dell’istruzione: dall’educazione finanziaria ai laboratori tematici, fino ai percorsi di alternanza scuola-lavoro.



Come da tradizione, l’iniziativa sarà arricchita da un concorso creativo: dopo ogni partita, gli studenti potranno raccontare e illustrare la loro esperienza con l’aiuto degli insegnanti. I lavori più originali saranno premiati e messi in mostra in un evento dedicato. Per aderire i Dirigenti scolastici e gli insegnanti interessati possono inviare una mail agli indirizzi relazioniesterne@bancosardegna.it e ticketing@dinamobasket.com, indicando in un file xls allegato alla richiesta NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA di ciascun partecipante (sia studente che accompagnatore, massimo un accompagnatore per bambino) e l’eventuale utilizzo del servizio ATP. I biglietti saranno assegnati fino a esaurimento posti; le richieste in eccedenza verranno spostate sulla partita successiva.