Cor 9:07
Libreria allagata e scantinati inagibili
E´ la sorpresa di Natale per la Libreria Cyrano di Alghero: per la seconda volta in due settimane l´intervento dei vigili del fuoco. L´appello urgente al comune, finora poco presente: il problema era noto da tempo
ALGHERO - Piove, il sistema di caditoie del sottosuolo mostra importanti falle, e questa volta ad avere la peggio è la Libreria Cyrano. «Nonostante le segnalazioni degli ultimi anni, nessuno ha posto rimedio al problema della raccolta delle acque piovane su Via Cagliari e Via Vittorio Emanuele» è la denuncia senza appello di chi, il giorno di Natale, ha dovuto fare i conti con il secondo allagamento in due settimane. Provvidenziale, ancora una volta, l'intervento dei vigili del fuoco di stanza ad Alghero. Grossi problemi anche in tutti gli scantinati dell'immobile interessato da importanti infiltrazioni. Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno dovuto interrompere la circolazione stradale per permettere ai pompieri d'intervenire in sicurezza. Comprensibili malumori tra i proprietari, il problema infatti, era noto da tempo ma nessuno è intervenuto per risolvere la situazione.

