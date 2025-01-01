Fc Alghero pronta per la Prima Categoria

Alguer.it
La FC Alghero è pronta a vivere una nuova avventura nel campionato di Prima Categoria – Girone D, con l’entusiasmo di una squadra giovane e volenterosa. Il club giallorosso si presenta ai nastri di partenza con un organico rinnovato, formato da un mix equilibrato di giocatori esperti e tanti giovani talenti, pronti a dare il massimo per i colori della città
<i>Fc</i> Alghero pronta per la Prima Categoria

ALGHERO - Alla guida tecnica è stato confermato Andrea Peana, che ricoprirà il doppio ruolo di allenatore e giocatore. Al suo fianco, con il ruolo di vice allenatore, ci sarà l’attaccante Michele Cherchi, garanzia di esperienza e conoscenza del gruppo. Lo staff tecnico è completato da Domenico Cugia, Marco Serra e Alessandro Sanna. Tra le conferme più significative, quella del fantasista Carlo Pintus, punto di riferimento dentro e fuori dal campo, che anche in questa stagione indosserà la fascia di capitano. Tra i riconfermati anche Silvio Gnani, Roberto Correddu, Riccardo Nuoto, Francesco Serra, Marco Ardu e Raimondo Serra.

Tra i volti nuovi il difensore Fabio Puledda (ex Atletico Uri, Latte Dolce) e il centrocampista Riccardo Spanu (ex Ploaghe). Per il resto tantissimi giovani, alcuni dei quali hanno già esordito lo scorso campionato. La prima giornata di campionato vedrà la FC Alghero impegnata in trasferta: domenica la squadra scenderà in campo contro il Lanteri Sassari (calcio di inizio ore 16). «Partiamo con rinnovato entusiasmo e con l'obiettivo di far crescere i tanti giovani – sottolinea l'allenatore Andrea Peana. Iniziamo il nuovo campionato affrontando una delle squadre maggiormente accreditate al salto di categoria con giocatori esperti e un allenatore preparato come Luca Rusani che ho avuto come tecnico due stagioni fa quando giocavo nella Nuorese. Siamo consapevoli – conclude mister Peana – che contro il Lanteri sarà una partita difficile, però scenderemo in campo senza alcun timore reverenziale».

Domenica a seguire la squadra in trasferta, oltre il vice presidente Gianluca Marras, ci sarà anche il presidente Andrea Alessandrini: «Durante la preparazione atletica ho avuto modo di vedere qualche allenamento e ho notato che si è creato un bel gruppo e un legame particolare tra giocatori esperti e quelli più giovani. Questa stagione – conclude Alessandrini - sarà quella che vedrà protagonisti soprattutto i giovani, così come giovani sono l'allenatore Andrea Peana e il vice Michele Cherchi».
