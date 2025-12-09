S.A. 18:12 Alghero sfida l’Arzachena Academy Domenica 21 dicembre, al “Biagio Pirina” di Arzachena, l’Alghero affronterà l’Arzachena Academy Costa Smeralda. Fischio d’inizio alle ore 15:00



ALGHERO - Prosegue il campionato di Promozione – Girone B con la 16a giornata, che vedrà l’Alghero impegnato in trasferta sul campo dell’Arzachena Academy Costa Smeralda. La formazione giallorossa arriva a questo appuntamento forte della vittoria conquistata nell’ultimo turno di campionato, risultato che ha confermato il buon momento di forma della squadra e la crescita costante del gruppo sotto il profilo tecnico e caratteriale. L’Alghero sta dimostrando continuità di rendimento, solidità e capacità di interpretare le gare con personalità, elementi che alimentano fiducia e ambizione.



Anche l’Arzachena si presenta all’incontro reduce da un successo, segnale di un avversario in salute e pronto a dare battaglia davanti al proprio pubblico. La gara rappresenta dunque un banco di prova significativo per entrambe le squadre, chiamate a confrontarsi in un momento positivo del rispettivo percorso stagionale. In vista della trasferta gallurese, lo staff tecnico giallorosso ha lavorato con attenzione durante la settimana, focalizzandosi su concentrazione, intensità e gestione dei momenti chiave della partita. L’obiettivo è dare continuità alle prestazioni offerte nelle ultime uscite, mantenendo equilibrio e determinazione per affrontare una sfida che si preannuncia combattuta.

L’Alghero Calcio invita i propri tifosi a seguire e sostenere la squadra anche in questa trasferta, certo che il supporto del popolo giallorosso rappresenterà, come sempre, un valore aggiunto.