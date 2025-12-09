|
Cor
20:41
L´Alghero strapazza il Campanedda
Promozione, nel girone B l’Alghero sa soltanto vincere: sfondati tutti i record, 15 gare, altrettante vittorie, 45 punti in classifica. I catalani col vento in poppa verso l´Eccellenza
ALGHERO - Giallorossi col vento in poppa verso l'Eccellenza: strapazzato anche il Campanedda nella quindicesima partita della stagione regolamentare: la gara finisce 4 a 0. Sfondati tutti i record per gli algheresi di mister Giorico con la quindicesima vittoria in altrettante partite. In classifica l'Alghero ha 45 punti, il Bonorva insegue a undici punti di distacco ed al terzo posto segue a distanza l'Usinese.