Alguer.itnotiziealgheroSportCalcio › L´Alghero strapazza il Campanedda
Cor 20:41
L´Alghero strapazza il Campanedda
Promozione, nel girone B l’Alghero sa soltanto vincere: sfondati tutti i record, 15 gare, altrettante vittorie, 45 punti in classifica. I catalani col vento in poppa verso l´Eccellenza
L´Alghero strapazza il Campanedda

ALGHERO - Giallorossi col vento in poppa verso l'Eccellenza: strapazzato anche il Campanedda nella quindicesima partita della stagione regolamentare: la gara finisce 4 a 0. Sfondati tutti i record per gli algheresi di mister Giorico con la quindicesima vittoria in altrettante partite. In classifica l'Alghero ha 45 punti, il Bonorva insegue a undici punti di distacco ed al terzo posto segue a distanza l'Usinese.
21:00
Fc Alghero cade anche a Valledoria
Sconfitta esterna per la FC Alghero, superata per 3-0 dal Valledoria nella 12ª giornata del campionato di Prima Categoria, girone D. La gara si mette subito in salita per i giallorossi: al 6’ il Valledoria passa in vantaggio al primo tiro in porta
