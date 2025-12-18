 Skin ADV
S.A. 9:02
Fc Alghero in campo per Stefano Tedde
In occasione di FC Alghero – Atletico Sorso, la società giallorossa vivrà una giornata speciale intitolata “Stefano nel Cuore”, dedicata alla memoria di Stefano Tedde
Fc Alghero in campo per Stefano Tedde

ALGHERO - La FC Alghero si prepara a scendere in campo per la 13ª giornata del campionato di Prima Categoria, girone D. Domenica, con calcio d’inizio fissato alle ore 15, i giallorossi ospiteranno l’Atletico Sorso allo stadio comunale “Pintore – Caddeo” di Olmedo. Una sfida di grande importanza dal punto di vista sportivo, contro una diretta concorrente nella lotta per la salvezza. Il tecnico Andrea Peana potrà contare su una rosa quasi al completo, un fattore determinante in vista di un match in cui l’obiettivo dichiarato è la vittoria. La gara, però, andrà ben oltre il risultato del campo. In occasione di FC Alghero – Atletico Sorso, la società giallorossa vivrà una giornata speciale intitolata “Stefano nel Cuore”, dedicata alla memoria di Stefano Tedde.

Sarà un momento di condivisione, unione e solidarietà, valori che da sempre contraddistinguono la famiglia FC Alghero. Durante l’evento sarà possibile effettuare una donazione libera a favore della Fondazione AIRC, a sostegno della ricerca sul cancro. Il vicepresidente Gianluca Marras ha voluto lanciare un messaggio a tutto il mondo giallorosso: «Chiediamo la partecipazione di tutte le componenti del nostro mondo giallorosso: atleti, atlete, tecnici, dirigenti, famiglie, genitori, amici. Essere presenti significa stringerci come comunità, sostenere una causa che riguarda tutti e onorare il ricordo di Stefano nel modo più autentico possibile: insieme. Grazie a chi potrà esserci, grazie a chi contribuirà, grazie a chi continuerà a portare avanti i valori di questo club, dentro e fuori dal campo». Guardando all’impegno contro l’Atletico Sorso, Marras aggiunge: «Ci aspettiamo di scendere in campo in 12 perché Stefano sarà con noi. È forte dentro di noi il suo ricordo, la sua forza e tenacia. Elementi che dovranno darci una spinta in più. La speranza è che il pubblico di casa sia non il dodicesimo, ma il tredicesimo uomo in campo. Per questo mi rivolgo a tutti gli sportivi anche per sostenere l’AIRC».

Nella foto: Stefano Tedde
19 dicembre
Ruba alcolici e li rivende: denunciati due algheresi
19 dicembre
Tazenda, Dettori e Orchestra Jazz a Castelsardo
19 dicembre
La Torres Calcio porta doni in Pediatria



